Robu e supărat pe presă după ce a fost dezvăluită declaraţia sa de avere

Pentru că au scris despre declaraţia de avere a primarului şi ar fi spus că i-a mers bine anul trecut, ziariştii care au abordat subiectul au fost acuzaţi de Nicolae Robu că nu au conştiinţă şi că ar trebui să le fie ruşine că au făcut-o. Aceasta, pentru că pe lista sa ar fi apărut terenuri care sunt moştenite, iar moştenirea ar fi urmare a unui eveniment tragic, decesul mamei sale.

„Ce conștiință! N-are niciun minim de conștiință cel care pe această temă continuă să dezinformeze. Veți ajunge, dacă nu ați ajuns, cu toții, probabil, că se mai întâmplă și inversiuni în cazurile și mai nefericite, se întâmplă ca uneori să plece dintre noi mai devreme unii copii decât părinții lor, dar regula este că îți pierzi părinții. Da, s-au dus și părinții mei, tata demult, probabil urmare și a ceea ce a avut de suportat, chiar dacă nu în ani grei ca alții de pușcărie, în teroarea comunismului când a făcut pușcărie politică și, după cum se știe, anul trecut a decedat mama. Normal că eu am preluat moștenirea. Am o soră, împreună cu ea am preluat terenurile agricole și terenul din jurul casei. Avem două case pe acel teren care e măricel, și o anexă. Și niște parcele de teren agricol. Dar să prezinți lucrurile, când cineva a trecut printr-o tragedie, și-a pierdut mama: «lui Robu i-a mers bine anul trecut, are cu 12 terenuri mai mult!». Nu vă e rușine?”, conform primarului.

El a mai spus că doar a scris mecanic lista acelor terenuri acolo şi că nu îl preocupă detaliile.

„Soția la fel, și-a pierdut în câțiva ani ambii părinți. Și-a făcut și ea moștenirea și au fost oameni harnici ca și părinții mei și are o moștenire, nu uriașă, cum nici a mea nu este uriașă. Pe aproape. Eu știu… că nu prea mă preocupă detaliile aici exact. Am scris mecanic acolo suprafețe și ce era de raportat. Nu vă e rușine? Pentru că au murit socrii mei și a preluat moștenirea scrieți «Robu a avut un an bun»? Asta arată despre ce jurnaliști vorbim și despre ce jurnalism. Eu să fiu în locul jurnaliștilor adevărați – pentru că există jurnaliști adevărați, care își respectă profesia, o profesie pe care eu o respect, extrem de importantă – eu v-aș pune la punct pe cei care dezonorați ideea de jurnalism. Vă respect pe cei care văd că vă preocupați să vă informați, să fiți corecți, vă respect dreptul de a fi critici, aveți tot dreptul să vedeți ceva neptorivit, negativ, greșit… e dreptul dumneavoastră la percepție, la înțelegere. Dar când vezi ticăloșia dezlănțuită nu mai poți fi interlocutor. Eu nu fac concesii. Eu am principii”, a mai spus primarul.

În general, presa locală s-a referit la veniturile sale salariale atunci când a spus că i-a mers bine, el adunând nu mai puţin de 450.000 de lei la acest capitol.

