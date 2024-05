Robu le cere timișorenilor să nu mai aleagă un produs ambalat frumos, ci varianta propusă de el pentru a scoate orașul din declin

Candidatul PSD -PNL la funcția de primar al Timișoarei, Nicolae Robu, îl acuză din nou pe Dominic Fritz, principalul său contracandidat, că fuge permanent de o confruntare directă pe teme electorale și de administrație. Am dosar cu toate datele și demonstrez dezastrul făcut, spune liberalul. În ceea ce privește alte localități din Timiș, noul președinte al PNL Timiș, Vasile Blaga subliniază că liste comune cu social-democrații sunt doar acolo unde primarii și reprezentanții partidului au considerat că e bine să fie așa, în rest sunt liste separate.

Blaga, braț la braț cu Cristian Bușoi, un alt liberal trimis de la București pentru a conduce PNL Timișoara, sunt aici doar să îl susțină pe Nicolae Robu să redevină primar, deocamdată nu se gândesc la alte scopuri, vor să ne asigure cei doi. Pe Robu, dar și pe Alfred Simonis, liderul PSD Timiș, care vrea șefia CJT, nu a uitat să sublinieze, pentru a fi corect față de alianță, Blaga, un politician cu vastă experiență, care știe cum să ”mângâie” orgoliul partenerilor de coaliție.

Cei doi interimari au vorbit despre dezastrul în care administrația Fritz a adus orașul, subliniind cu patos că Robu este salvarea.

Cel care se va lupta direct cu Fritz, Nicolae Robu, le cere oamenilor să gândească bine ce alegere vor avea în cabina de vot. Fie aleg ca orașul să meargă în continuare în decădere, fie aleg să readucă Timișoarei strălucirea de altă dată. Adică să voteze Robu.

”Peste o lună, soarta va fi în mâinile noastre, a celor care chiar iubim, ne pasă de orașul nostru. Avem de optat între declinul în care e de patru ani, sau de a-l smulge din acest declin, de a-l repune pe drumul cel bun. Ne-a fost rușine când am văzut Timișoara mediatizată ca fiind plină de gunoaie, buruieni, cu trandafirii ofiliți, e drept, poți să găsești o sută de trandafiri care pot arăta bine pentru a te poza cu ei. Ne-a fost rușine când am văzut bolnavii în frig, când am văzut copii stând în frig”, a spus Robu.

Timișoara are probleme mari după patru ani de administrație Fritz.

”Nu ne-am simțit deloc confortabil când am aflat că orașul are de plătit 35 de milioane de euro amendă. Datoriile Colterm au fost ridicate la 700 de milioane de lei. Nu am văzut să conteste cineva această sumă. Jumătate din fondurile europene sunt pierdute. Avem opțiunea să mergem pe acest drum, ca orașul să aibă parte tot de așa ceva, sau, vrem ca orașul să devină curat, frumos, demn de orașul florilor, cu proiecte mari, cu fonduri europene, atrase și nu pierdute”, a transmis Nicolae Robu.

Decizia se ia pe data de 9 iunie, iar acum timișorenii nu se vor mai lăsa păcăliți de ceva fără valoare, care li se va oferi, învelit într-un ambalaj frumos, susține Robu. El a făcut efectiv mișto de echipa lui Fritz, ridiculizând efectiv inițiativa acestora de a împărți cafele, pixuri sau brichete pentru cei aflați dimineața în stațiile de autobuz.

”Eu mi-am făcut datoria cu dedicare față de oraș”, ne asigură Robu, vorbind despre precedentele sale mandate.

Întrebat dacă crede că va avea, în sfârșit o întâlnire electorală directă, față în față, cu Fritz, el a spus că degeaba a încercat să îl convingă, să îl provoace să îl facă să participe la o asemenea discuție, liderul USR Timiș refuză acest lucru.

Eu îl tot invit, îl provoc la o asemenea întâlnire! Am avut și invitație în emisiune, avea locul rezervat acolo, dar a rămas gol. Așa ceva n-am pomenit! Nu vrea să vină, eu mă duc cu dosar cu toate datele clare, de la minister, ADR, cu rapoarte. Nu mai merge cu din astea, să ambalezi minciuna și să o faci plauzibilă. Nu va putea să nege nimic, voi scoate în prim plan incompetența lui totală. Ce pot face mai mult?”, a răspuns Robu.

În altă ordine de idei, Vasile Blaga spune că nu e greu să fie în alianță cu PSD, dar să păstreze discursul liberal. E doar o alianță, spune acesta, care subliniază că liste comune sunt în Timiș doar acolo unde ”localnicii” au vrut așa.

