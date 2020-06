Robu nu vrea să îl schimbe pe interimarul Cojan, nici măcar prin concurs, pentru că, după evaluarea sa, lucrurile merg bine la Poliția Locală Timișoara

În conferința de presă din 30 iunie, primarul Nicolae Robu a confirmat, la întrebările jurnaliștilor, că, într-adevăr, a prelungit interimatul lui Dorel Cojan în fruntea Poliției Locale Timișoara. Motivul acestei decizii? Edilul-șef consideră că instituția condusă de Cojan este mulțumitoare.

„Da, sunt foarte mulțumit de prestația lui Dorel Cojan în fruntea Poliției Locale. Atâta vreme cât legea îmi permite și, bineînțeles, cât și el va avea o prestație bună, atâta vreme îi voi da acele prerogative. Totul în termeni legali, nu știu exact ce prevederi, asta știe Serviciul de Resurse Umane. Au fost reclamații… de la cei care au ochit – sunt grupurile de interese –, cei care au ochit acest post sau cele care sunt deranjate că nu își pot face de cap, că Poliția Locală nu e manevrabilă de nimeni, să fie limpede! De aicea apare un deranj, că, de altfel, de ce nu ar putea dormi cineva că e domnul Dorel Cojan în funcția de director executiv al Poliției Locale?”, a spus Robu.

În plus, Robu invocă rezultatele bune pe care Poliția Locală le-a avut, atât în evaluare făcută chiar de el, cât și în alte competiții. „Poliția locală, chiar dacă nu e perfectă – ori eu însumi mi-am exprimat nemulțumirile la adresa unor lucruri făcute de polițiștii locali, a modului în care unii dintre ei și-au exercitat prerogativele – per ansamblu, a câștigat mereu premii naționale și e o instituție apreciată în sondajele pe care noi le-am făcut în plan local, vizavi de percepția populației asupra poliției locale”, a spus primarul.

„Acum, de când cu starea de urgență și, în continuare, cu starea de alertă, poliția locală nu mai e în subordinea primarului… și se simte imediat! N-ați văzut? În zona centrală au apărut cerșetori, au apărut hoți, nu se mai respectă de toată lumea – majoritatea covârșitoare a bicicliștilor respectă interdicția (…) – dar sunt… aproape în fiecare zi văd pe câte unul care merge pe o roată prin mulțime. De ce? Sunt polițiști (n.r. locali) și acuma, am primit de inspectorul șef al Poliției Române, dar sunt mult mai puțini. Înainte aveam polițiști în civil, polițiști în uniformă, într-un număr suficient, încât lucrurile au fost aduse la un nivel de civilizație, al conduitei oamenilor de invidiat. Se va reveni la normal!”, a explicat Robu.

Ulterior, întrebat și dacă ia în calcul organizarea unui concurs pentru ocuparea postului de director al Poliției Locale – la care ar putea participa și Cojan –, Robu a răspuns categoric: „Nu vreau! Am un principiu: când lucrurile merg bine, să nu intervin să le deranjez. Le las să meargă bine. În momentul în care lucrurile nu merg bine, aș organiza concurs. (…) Din acest motiv am spus, în prima parte, așa… pe un ton mai șugubăț, «Nu vreau!». Din motivul acesta, pentru că, după evaluările mele, lucrurile merg bine și nu îmi place să intervin acolo unde lucrurile merg bine. Am suficiente locuri în care lucrurile nu merg cum ar trebui și mă concentrez să le îndrept”.

Comentarii

comentarii