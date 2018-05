Rodica Vass s-a stins, la 45 de ani, pe scările de la ENEL. Colegii de la UPU-SMURD Arad nu au putut să o salveze

O femeie în vârstă de 45 de ani a murit vineri, la orele amiezii, pe scările de la ENEL, acolo unde a fost pentru a plăti factura la energia electrică.

Vestea a căzut ca un trăsnet, imediat după aceea, pentru familia ei dar și pentru colegii săi de serviciu. Femeia era chiar colega celor care încercau să îi salveze viața. Da, era Rodica Vass, asistentă medicală la UPU-SMURD Arad, o femeie care toată viața a luptat pentru a salva viețile concitadinilor săi, dar astăzi nu a mai putut să își salveze propria viață.

Rodica Vass locuia pe strada Voinicilor, în Micălaca, și era mama a doi copii, unul în vârstă de 8 ani, celălalt de 10 ani, ceea ce face ca drama să fie cu atât mai mare cu cât cei doi copilași vor crește fără mamă…

„Era asistenta medicală la UPU-SMURD Arad. Are doi copii, de 8 și 10 ani. Era dedicată trup și suflet meseriei. O femeie deosebită pe care am avut onoarea să o cunosc de foarte mult timp și să fim și colegi in SCJU Arad”, ne spune colegul său, Florin, marcat de cele întâmplate, la fel ca toți ceilalți colegi de serviciu.

„Nu știm să fi avut probleme de sănătate. Vă dați seama că dacă măcar o singură dată simțea că ceva nu este în regulă nu se punea problema să nu fie investigată”, ne spun colegii Rodicăi.

