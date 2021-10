Rolul managementului în criza COVID19, la Timișoara

În perioada 21-23 octombrie 2021, Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Management în Producție și Transporturi, Departamentul de Management, împreună cu Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor, Departamentul de Management, organizează cea de-a 16-a ediție a Simpozionului Internațional de Management (SIM 2021) – Management, Innovation and Entrepreneurship in Challenging Global Times.

Conferința reunește reprezentanți ai mediului academic și de afaceri, profesioniști și studenți, pentru a discuta provocările cărora managementul a trebuit să le facă față în ultima perioadă, inclusiv datorită crizei sanitare globale Covid-19.

Scopul evenimentului este acela de a promova ultimele descoperiri și inovații în domeniu, abordând teme specifice managementului inovării, antreprenoriatului, managementului sustenabil, managementului schimbării, guvernanței, evidențiind rolul managementului într-un mediu în schimbare rapidă, problemele cheie de management care trebuie rezolvate folosind metode și tehnici particulare și luând în considerare amenințările și oportunitățile care apar în această perioadă extrem de dinamică.

Invitații speciali ai acestei conferința sunt:

Xavier Lecocq -Université de Lille, France. Prelegerea susținută este intitulată „Business Model Thinking and Ecosystems”.

Ilhan Ozturk – Çağ University, Mersin-Turkey. Prelegerea susținută este intitulată „New Directions in Energy and Environmental Economics: Some Suggestions for Publications”.

Sorin Maxim – Agenția de Dezvoltare Regională Vest , Prelegerea susținută este intitulată „Innovation in Regional Development”.

General Co-Chairs ai acestei conferințe sunt: prof.dr.ing.ec. Matei TĂMĂȘILĂ (Universitatea Politehnica Timișoara) și conf.dr.ec. Marius PANTEA (Universitatea de Vest din Timișoara). detaliil: http://sim2021.eu/

