România diplomelor de excelență

”În cadrul acestui eveniment extraordinar, europarlamentarul Maria Grapini va primi distincţia de Ambasador al Excelenţei, în semn de recunoştinţă şi apreciere pentru susţinerea unei culturi a excelenţei în Timişoara şi Banat.”

”Pe viitor, îi asigur pe toţi cei din comunitatea în care îmi duc viaţa, alături de familie, copii, nepoţi, că mă voi strădui să păstrez ştacheta la nivelul extraodinar, impus de acest premiu!”

Comunicat de presă, Maria Grapini

Există ceva mai excelent decât excelența? Mai deosebit, mai admirabil, mai minunat, mai exceptional? Firește că nu, excelența este ”deasupra deasuprelor”, nu are grade de comparație, prin urmare exprimarea mea este incorectă gramatical, dar să îmi fie iertată licența, nu doresc decât să fac o introducere la epidemia de excelență care a cotropit România. Din Moldova până în Banat, din Muntenia până în Ardeal excelența se revarsă pe mândrele plaiuri! Nu-i comună, oraș, municipiu, județ, nu-i primărie, consiliu județean, ansamblu folcloric, club sportiv, televiziune, instituție națională și locală, școală generală și universitate, colegiu și academie, organizație nonguvernamentală și lojă masonică care să nu emită periodic, evident în cadru superfestiv, diplome de excelență. Beneficiarii sunt minunații noștri concetățeni, formidabili și excepționali, numeroși, se pare, dat fiind imensul număr al diplomelor de excelență, care, de la an la an, crește în progresie geometrică, sau, spus patriotic, cât e frunza și iarba! Nu-i zi dată de la Dumnezeul românilor să nu citești, vezi la tembelizor, câți dintre compatrioți au mai primit o diplomă de excelență! Cum să nu fii mândru că ești român! Iar dacă facem observația, de bun simț elementar, că și persoanele care fac parte din diferitele comitete, comisii și consilii pentru excelență sunt ele însăși excelente cu asupra de măsură, rezultă indubitabil că România este patria excelenței! Tovarășul Nicolae Ceaușescu poate fi mulțumit! Am ajuns pe culmi! Nu am zburat degeaba spre comunism, pe vremea Excelenței Sale!

Acum ne-am realizat visul, excelența are un nume: România! Nu prostia, nu mârlănia, nu proasta creștere, nu hoția, nu corupția, nu lenea, nu minciuna, nu impostura sunt atribute ale cetățenilor țării noastre! Noi suntem renumiți în lume pentru că suntem excelenți! Iar dacă prin Europa și prin Univers mai sunt ignoranți cu privirea la excelența românilor, ”Ambasadorii Excelenței” vor ”păstra ștacheta la nivel extraodinar”! Dacă ni se permite corectarea cuvântului din comunicatul original al unui ambasador al excelenței române, zic, cu alt citat celebru, chiar ”mai mult decât atât”, adică extraordinar!

Subsemnatul, patriot, dar neexcelent, aș fi ”mândru” dacă am avea în România, până la diplomele de excelență, cât mai multe diplome de hărnicie, modestie și bun simț!

P.S. Cu privire la substratul psihanalitic al nevoii românilor de autoexcelentare, poate altădată, pentru că tema este imensă, este adâncă, adică monstruoasă!

