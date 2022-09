România, în Finala Regională Europeană a competiției de idei inovatoare ClimateLaunchpad 2022

La etapa nationala a competitiei de idei inovatoare ClimateLaunchpad 2022, desfasurata in 26 august, trei din cele 6 echipe participante s-au calificat pentru Finala Regionala, care va avea loc in in data de 27 septembrie 2022, unde isi vor prezenta ideile inovatoare “prietenoase cu mediu”, concurand alaturi de echipe din 18 tari pentru a ocupa un loc la Grand Global Final.

Acestea sunt:

RongoDesign – tehnologie de realizarea a materialelor ce au la baza miceliul ca si solutie de inlocuire a polistirenului, ideale pentru aplicatii de design interior si constructii

PolyMore – realizarea unui sistem de detectarea automata a deseurilor sortate gresit, ce vine in ajutorul companiilor de reciclare.

Nedeia – solutii de monitorizare a insectelor si daunatorilor care ataca culturile de camp, in timp real. Statia Nedeia detecteaza, recunoaste insectele vizate si trimite alerte fermierilor despre zonele infectate si recomanda strategii de indepartare a daunatorilor.

La Finala Regionala Europeana vor participa 54 echipe, impartite pe 8 tematici: Adaptation and Resilience, Circular Economies, Urban Solution, Clean Energy, Sustainable Mobility, Food Systems, Blue Economty si The Next Big Thing. 16 echipe castigatoare ale editiei regionale vor participa, in perioada 27 – 28 octombrie si 03 noiembrie, la Grand Global Final pentru castigarea unei prime investitii in business-ul lor: 10.000 euro – locul I, 5.000 euro – locul II si 2.500 euro – locul III.

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis, in calitate de partener oficial in Romania al Programului EIT CLIMATE KIC, organizeaza anual Competitia ClimateLaunchpad, cea mai mare competitie de idei in domeniul “clean technology” finantata de EIT Climate-KIC.

Misiunea competitiei este aceea de a atrage potentialul de tehnologii inovative din Europa si de a crea oportunitati pentru inovatori in vederea atenuarii efectelor schimbarilor climatice. Scopul este accelerarea inovatiilor care sa conduca la un viitor cu emisii scazute de dioxid de carbon, prin descoperirea celor mai bune idei sustenabile.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0721896961, e-mail: cbadulescu@cciat.ro. Persoana de contact: Cristina Badulescu – coordonator Hub EIT Climate-KIC/CCIAT.

NOTA: EIT Climate KIC este cel mai mare parteneriat public-privat de inovare din Europa destinat prevenirii schimbarilor climatice, fiind compus din companii private dinamice, organizatii academice de renume si institutii ale sectorului public. EIT Climate KIC a fost creata in 2010 de catre Institutul European de Inovare si Tehnologie (EIT).

Comentarii

comentarii