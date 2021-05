Românii din diaspora se vor putea vaccina la Vama Nădlac II

Un centru de vaccinare împotriva COVID-19 va fi deschis în Vama Nădlac II din judeţul Arad, cea mai tranzitată terestru de românii din diaspora. Secretarul de stat pentru românii de pretutindeni, Oana Ursache, a declarat, duminică, la Timişoara, că sunt mulţi români din diaspora care doresc doar să se vaccineze, apoi se întorc în ţările în care trăiesc.

„Am fost la Nădlac să văd locul în care va fi amplasat primul centru de vaccinare al diasporei într-o vamă, Nădlac II fiind punctul de trecere al frontierei cel mai aglomerat, cel mai tranzitat de către diasporă. 4.000 de români au tranzitat această vamă în ultimele 24 de ore, 600 dintre ei au primit carantinare obigatorie. Am primit solicitări încă de acum 2 luni de la diasporă, în general, prin care se solicita un centru de vaccinare în Aeroportul Otopeni, majoritatea cereau această opţiune. Noi am devenit portavocea lor şi am contactat autorităţile responsabile de această înfiinţare a centrelor în aeroporturi şi în vămi”, a declarat Oana Ursache, secretar de stat pentru românii e pretutindeni.

„Înţeleg că DSP Arad a avut o iniţiativă proprie, au deja containere care aşteaptă să fie transportate în vamă. Amplasarea lor se va face înainte de efectuarea vămii propriu-zise pentru că unii dintre ei nici nu vor să intre în ţară, vor doar să vină, să se vaccineze şi să se întoarcă. Sunt nişte containere mai speciale care au şi aer condiţionat”, a declarat Oana Ursache.

Potrivit acesteia, cei mai mulţi români vin să se vaccineze în ţară din Austria şi din sudul Germaniei. Deocamdată nu se cunoaşte exact când va fi funcţional acest centru de vaccinare. „Nu avem un răspuns pentru disapora care aşteaptă data la care va fi funcţional acest centru de vaccinare. Deocamdată sunt nevoiţi să intre în Arad şi să se vaccineze în centrele de acolo”, a mai spus Ursache.

