Românii și americanii au celebrat 25 de ani de parteneriat strategic, în Piața Unirii din Timișoara

Românii și americanii au celebrat 25 de ani de parteneriat strategic, vineri, 30 septembrie, în Piața Unirii din Timișoara, lansând expoziția itinerantă de fotografie ”Noi, Poporul/We the People”, în prezența autorităților locale și județene.

Este vorba de președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, directorul Muzeului Național de Artă Timișoara Filip Adrian Petcu, viceprimarul Municipiului Timișoara, Cosmin Tabără și atașatul cultural al Ambasadei SUA, William O’Connor.

Cu acest prilej, Alin Nica a spus: “Județul Timiș a fost mereu un deschizător de drumuri. Ne place să fim pionieri în multe domenii. La anul când Timișoara va fi Capitală Culturală Europeană, ne-ar plăcea ca americanii să revină aici să organizeze alte evenimente alături de noi să arătăm că acest parteneriat strategic are și alte componente decât cea militară, de aceea dorim să dezvoltăm componenta culturală care să ne unească mai mult, dar și componenta economică astfel acest parteneriat strategic să se împlinească sub toate aspectele”.

Viceprimarul Cosmin Tabără a arătat importanța extraordinară a acestui parteneriat strategic cu SUA, care a oferit și oferă siguranță în această zonă și a făcut din România o țară foarte importantă care oferă stabilitate și încredere. “Mă întreb oare care ar fi fost situația României dacă nu a fi existat acest parteneriat cu SUA? Acum poate ne este ușor să discutăm, poate ne este ușor să ne poziționăm și să vorbim astăzi, aici, despre democrație, despre principii, despre valori, fără a avea emoția că, încheind discuția, să ne trezim cu bombe asupra noastră sau că suntem arestați, fiindcă este modul de manifestare a acestui lider care se află nu departe de noi și e modul în care s- a impus asupra Ucrainei. Lumea nu apară așa de mult Ucraina, cât principiile pentru care Ucraina luptă, sprijinită fiind de lumea liberă. Este vorba de independența, libertatea, suveranitatea. Prin acest parteneriat strategic, Romania poate sta in rândul statelor puternice, a statelor cu voce care pot să spună ceea ce gândesc și se manifestă așa cum doresc și simt. Prin parteneriatul strategic cu SUA, România a avansat în multe privințe, România a reușit să facă reforme în administrație, a făcut reforme economice, iar economia noastră este cu totul alta și datorită acestui parteneriat. Au fost reforme militare, vedem ce se întâmplă și cu aliații occidentali. Stabilitatea dată României prin acest parteneriat cu SUA înseamnă și dorința celor două popoare de a colabora și a fi prietene. Este un parteneriat pe termen lung”.

Evenimentul a fost organizat de Ambasada SUA, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe al României – Unitatea Arhive Diplomatice, cu Agenția Națională de Presă Agerpres și în colaborare cu Universitatea din Craiova.

Parteneri din Timișoara au fost Muzeul de Artă și Biblioteca Județeană Timiș. De fapt, evenimentul a fost moderată de scriitorul Tudor Crețu, directorul BJT.

Manifestarea a inclus vizionarea expoziției în Piața Unirii, urmată de deschiderea oficială, în Sala Barocă a Muzeului Național de Artă Timișoara, începând cu ora 17:30.

„Noi, Poporul: 25 de ani de Parteneriat Strategic” este un eseu fotografic, tematic, care explorează relațiile diplomatice, de securitate, economice, culturale dintre poporul român și cel american. Această colecție de interacțiuni între cele două națiuni ilustrează faptul că parteneriatul strategic dintre Statele Unite și România este accesibil tuturor. Este o expoziție care surprinde pe larg interacțiunile dintre cele două popoare, încă de la începutul parteneriatului strategic în anul 1997. Cele 150 de fotografii cuprinse în această expoziție creează un cadru personal pentru parteneriatul strategic, din trecut și din prezent, și oferă posibilitatea de a experimenta prietenia și colaborarea între cele două popoare, într-un nou mod.

Expoziția se axează pe tema „Noi, Poporul”/ “We the People” care este faimosul preambul al Constituției Statelor Unite și întruchiparea legăturilor umane care formează punți de înțelegere și cooperare între popoare. Diplomația și prietenia bilaterală de succes se bazează pe aceste legături și pe valorile comune pe care le înglobează. Cunoscutul jurnalist, corespondent și ulterior diplomat american Edward R. Murrow spunea, despre rolul esențial al legăturilor dintre oameni: „Elementul cu adevărat esențial în schimburile internaționale îl reprezintă această ultimă distanță de un metru, rămasă între interlocutori, care poate fi depășită prin contact personal, atunci când o persoană îi vorbește celeilalte”.

Agenția Națională de Presă Agerpres a contribuit cu un număr de 20 de fotografii din fluxul de fotografie și din Arhiva Fotografică Agerpres. De asemenea, Unitatea Arhive Diplomatice din cadrul Ministerului Afacerilor Externe a contribuit cu un număr de 13 fotografii. Expoziția fotografică va fi prezentă în Timișoara și în alte orașe, pe parcursul anului.

