Rotarienii din Timișoara și Buziaș au marcat World Polio Day 2022

Districtului 2241 Rotary România și Republica Moldova a marcat, luni, 24 octombrie, la Rectoratul Universității Politehnica Timișoara, din Piața Victoriei, World Polio Day la care au participat cluburile Rotary, Rotaract și Interact din Timișoara și din Buziaș atât fizic, cât și online.

Evenimentul a constat într-o sesiune de prezentări de aproximativ o ora care a putut fi urmărită și pe Zoom. Au vorbit despre însemnătatea acestei zile Mărginean Florin Daniel – Guvernatorul Districtului 2241 România și Republica Moldova, conf.univ. dr. Falup-Păcurariu Cristian – End Polio District Chair, prof.univ.dr. Emilian Popovici – vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie, cadru didactic la Universitatea de Medicină și Farmacie Timișoara, Constantin Răceanu – contabil, promotor vaccinare și Ivan Bloch – P.D.G.

La final, a avut loc o lansare de baloane cu heliu, în Piața Victoriei, din centrul Timișoarei, și o proiecție pe fațada Operei cu simbolurile End Polio. La ieșirea din Rectoratul Universității Politehnica, fiecare persoană a primit o pelerină personalizată cu End Polio.

”Totodată, am ascultat o poveste care ne-a emoționat, ne-a inspirat și ne-a dat motive suplimentare să continuăm sprijinirea acestei cauze importante a Rotary International de la Constantin Răceanu, voluntar și persoană care trăiește zi de zi cu sechelele poliomielitei. După aceste prezentări, am avut un moment de fotografii de grup și am lansat baloane cu heliu cu sigla proiectului. Vă mulțumim tuturor pentru participare! Continuăm și acțiunea de strângere de fonduri pentru PolioPlus”, este mesajul lui Florin Secașiu, Secretar Districtual D2241 2022-2023, Rotary Club Alba Iulia.

Poliomielita sau paralizia infantilă este o boală infecțioasă, produsă de virusul poliomielitic de o gravitate deosebită prin mortalitatea indusă, dar şi prin handicapul motor permanent pe care îl provoacă.

Datorită descoperirii vaccinului împotriva poliomielitei s-a reușit reducerea numărul cazurilor de îmbolnăvire cu virusul polio cu 99,9% la nivel mondial începând cu anul 1988. Aproximativ 19 milioane de copii au fost astfel salvați de la a rămâne cu handicap motor invalidant și permanent.

24 octombrie – Ziua Internațională Polio – este un eveniment important la nivel mondial, susținut de manifestări locale dedicate Polio realizate de cluburi și districte, astfel încât eforturile de vaccinare conduse de către Organizația Mondială a Sănătății (OMS), UNICEF și Rotary International vor putea duce la eradicarea poliomielitei în viitor.

Membrii Rotary au contribuit cu peste 2,1 miliarde de dolari și nenumărate ore de voluntariat pentru a proteja aproape 3 miliarde de copii din 122 de țări de această boală paralizantă.

În continuare rotarienii vor organiza în aceasta perioadă (și în special în 24 octombrie) acțiuni având ca scop: strângerea de fonduri din surse multiple și donarea acestora către fondul PolioPlus https://www.endpolio.org/donate.

Creșterea conștientizării luptei pentru eradicarea Polio și importanța implicării Rotary în atingerea acestui obiectiv (prin evenimente in spații publice, postări pe social media, prezentari etc). informații pe site-ul: https://www.endpolio.org/world-polio-day.

