Rotary Cetate – daruri de Crăciun pentru persoanele vârstnice din Comloșu Mare Timiș

Cu prilejul Crăciunului 2021, daruri din suflet pentru Căminul pentru Persoane Vârstnice Comloșu Mare din județul Timiș. În prag de sărbători, președintele Clubului Rotary Cetate Timișoara, Eleodor Coptil, a făcut, vineri 17 decembrie, o vizită surpriză la acest așezământ.

Între Rotary Cetate există o trainică legătură de peste 15 ani. Prin bunătatea și grija celor de la Agil și Femadar, bunătăți tradiționale pentru masa de Crăciun au ajuns la beneficiarii căminului.

”Mulțumim pentru ajutorul sponsorilor și ne bucurăm că în preajma Crăciunului am putut face o bucurie pentru cele 50 de suflete care își trăiesc bătrânețea acolo”, este mesajul rotarienilor.

Președintele Eleodor Coptil și Cosmin Ion Almăjan, directorul căminului, au depănat amintiri despre toți anii în care am ajutat și am sprijinit instituția socială. Fără excepție, în ultimii ani, la fiecare Crăciun am fost prezenți cu mici cadouri care să aducă un plus de bine pentru vârstnici.

Prin grija clubului, în anii 2000, a fost reabilitat așezământul, a fost construită o biserică, o capelă, au fost reabilitate rețele, plus multe altele.

Comentarii

comentarii