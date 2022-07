Rotary Ripensis Timișoara – schimbare de mandat. Clubul s-a mărit cu trei noi membri

Clubul Rotary Ripensis Timișoara s-a mărit în acest an cu încă trei membri de vază, din Timișoara. Este vorba de Darius Georgiu, vicepreședintele Camerei de Comerț Industrie și Agricultură Timișoara, Gabriela Popovici și Laura Joos, care au devenit membri ai clubului.

Joi, 29.06.2022, Victoria Duran i-a predat mandatul de președinte, Laurei, iar pe această cale îi urează un an liniștit, guvernat de prietenie și plin de proiecte de impact!

”Servește pentru a schimba vieți! Cu acest gând am plecat la drum acum un an… Și ! ”Da!” Am reușit! Împreună cu colegii mei, am reușit să schimbăm vieți în bine”, spune Victoria Duran.

Astfel, a fost finalizat Global Grandul prin care s-au achizitionat echipamente pentru trei Centre de permanentă;

În colaborare cu Academia Română, am renovat clădirea Observatorului Astronomic din Timișoara și am achiziționat echipamente necesare;

Am organizat evenimente caritabile cu strângere de fonduri care au susținut copii ai căror părinți sunt plecați în străinătate;

Am aniversat evenimentul multianual Winter Time în format online;

Am dotat Centru pentru copii cu dizabilități cu paturi specializate;

Am ajutat refugiați ucraineni să ducă o viață mai ușoară prin proiectul desfășurat de Districtul 2241;

Am acționat prompt la criză energetică și am achiziționat boilere pentru Spitalul Municipal;

Rezultatele atinse se datorează implicării colegilor de club, prietenilor rotarieni din cluburile din Timișoara, dar și sponsorilor din acest an care au participat la eveniment și au susținut proiectele noastre. Acest mandat de președinte a fost încheiat cu succes și sunt onorată pentru că am fost președintele anului aniversar: 15 de ani de la Înființarea Clubului Rotary Timișoara Ripensis!

Mulțumesc colegilor care au servit alături de mine pentru a schimbă vieți în mai bine, precum și tuturor sponsorilor și partenerilor! – este mesajul Victoriei Duran.

Comentarii

comentarii