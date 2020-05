Roxana a trecut de la faza experimentală, la producția mare de lavandă, în Rudna, Timiș

Roxana Degianski are 29 de ani și este inginer agronom. După ce a absolvit Facultatea de Agricultură din cadrul USAMVB Timișoara, a început să lucreze în ferma familiei din Rudna, judeţul Timiș, împreună cu socru său și cu soțul, Alexander Degianski, absolvent şi el al USAMVB.

Primul pas

După un timp, ea a dorit să își dezvolte propria afacere, într-un domeniu în care să fie unică în zonă. În timpul facultății a avut un curs axat pe plante medicinale și cel mai mult i-a plăcut lavanda. Împreună cu profesorii, ea chiar a fost pe câmp și a cercetat o cultură de lavandă. Roxana fost foarte impresionată de ceea ce a văzut și a aflat despre această cultură.

În localitatea unde ea locuiește cu soțul, aflată la 30 km de Timișoara, are o grădină mare de 1.200 metri pătrați și a decis ca pe acel teren să cultive îndrăgita ei plantă: lavanda. A făcut rost de butași și i-a plantat. I-a plăcut foarte mult ce a ieșit. A achiziționat un distilator și a început să producă ulei esențial de lavandă, săpunuri, lumânări. Roxana a explicat cum pregătește cel mai important produs: uleiul de lavandă. Procedeul se aseamănă cu distilarea țuicii.

Diferența este că florile de lavandă nu stau în apă, ci sunt așezate pe o sită în distilator, iar apa fierbe de dedesubt și numai aburul trece prin flori și scoate proprietățile active ale plantei, apoi aburul intră pe o țeavă unde se condensează într-un răcitor, pătrunde întru-un decantor, unde are loc separarea uleiului esențial de apă. ”Eu când fac săpunul, utilizez numai uleiuri de foarte bună calitate: ulei de cocos, de măsline, unt de cacao și shea, și nu le fierb, pentru ca acestea să își păstreze calitățile esențiale.

Numai le încălzesc și le amestec cu hidroxidul de sodiu și apa apoi, adaug uleiul esențial de lavandă și torn săpunul în forme. Este foarte important ca după ce este scos săpunul să fie lăsat la maturat timp de patru săptămâni, ca să se evapore apa din el și să se echilibreze ph-ul”, a povestit Roxana.

Fiindcă cerința de produse este mare în Timiș, Roxana a decis să se extindă cu producția.

Astfel în 2019 a plantat un hectar și 200 de arii de lavandă tot în Rudna, pe terenul familiei. O plantație poate rezista peste 10 ani în producție, de aceea Roxana a decis ca pământul să fie în proprietate, pentru a nu pierde cultura, iar producția să aibă loc în fiecare an fără să existe riscul să piardă terenul dacă nu îi aparține.

A ales o zonă nisipoasă din proprietate, unde înainte a fost vie, teren care se potrivește foarte bine cu o plantație de lavandă. Pământul pentru vie este foarte bun și pentru plantele de lavandă. De fapt, lavanda are nevoie de un loc în pantă sau nisipos, pentru a avea loc scurgerea apei mult mai ușor. Plantei de lavandă nu îi place deloc apa la rădăcină. Într-un un sol argilos niciodată nu va crește bine lavanda, nici pe terenurile sărăturoase.

Lavanda – o plantă fără boli și dăunători

Pentru a planta butașii de lavandă, terenul a fost pregătit în primul rând în adâncime foarte bine, dat fiind că plantei nu îi place apa. Trebuie obligatoriu scarificat terenul până la 50 -60 cm sau arat până la 30 de cm profunzime. Este bine ca terenul să fie atent dislocat, astfel încât apa să poată leviga cu ușurința. Obligatoriu trebuie foarte bine mărunțit după arătură.

Butașii se pot planta cu mâna sau cu mașina. Este bine ca pământul să fie tasat după plantarea butașilor ca să nu intre aerul la rădăcină. Roxana a pus și folie, dar și sistem de irigare prin picurare. Un avantaj mare este faptul că lavanda nu are dăunători, nici boli de aceea nu se aplică niciun tratament. Nici animalelor nu le place să o consume, fiindcă are acel miros puternic și respingător pentru a fi mâncată planta.

Butașii au fost aduși de la un producător din zona Sibiului. Un singur dezavantaj are o plantație de lavandă, faptul că necesită foarte multă muncă în vederea întreținerii unei culturi frumoase și sănătoase, fără folosirea erbicidelor. Într-un an plantația are nevoie de 3-4 prașile (cu sapa), pentru combaterea buruienilor, apoi urmează recoltatul florilor, tunderea pentru întreținere și irigarea.

În primul an, aceasta trebuie tunsă pentru a forma o tufă bogată în flori. Important este ca atunci când apar bobocii să fie tăiați, pentru ca să se dezvolte tufa și pentru ca energia plantei să se concentreze pe frunze și pe ramuri, atunci și producția de flori va fi mai mare. În primul an, nu se recoltează nimic, ci se pregătește tufa pentru al doilea an când are loc și prima producție de floare.

”Pot să spun că tot ce am făcut până acum în grădină a fost o fază experimentală, de acum începe producția serioasă de lavandă. Produsele pe care eu le fac aș vrea să le omologhez, fiindcă vreau să fac și cremă de corp din lavandă. Cu producția din grădină reușeam să fac 3 – 4 litri de ulei esențial de lavandă, voi vedea cât voi scoate de pe 1,2 ha ”, a spus Roxana.

Comentarii

comentarii