Roxana Iliescu continuă demersurile de demolare a garajelor din zona Zimbrului. Municipalitatea nu face nimic, astfel că a apelat la Inspectoratul de Stat în Construcții

Roxana Iliescu, consilier local PRO România la Timișoara, continuă demersurile de demolare a garajelor ilegale din zona Zimbrului – Titan – Enric Baader. După ce în august a sesizat arhitectul șef – și a prezentat situația și în plenul Consiliului Local – cu privire la această problemă, acum aceasta spune că a fost nevoită să apeleze la Inspectoratul Regional de Stat în Construcții, reprezentanții primăriei nefăcând niciun demers în direcția dorită de cei 200 de cetățeni cu care a discutat consiliera locală.

„După mai multe demersuri începute încă din august anul trecut, care au constat în sesizări în scris în atenția Arhitectului Șef și audiențe/ interpelări în cadrul plenurilor Consiliului Local, continui acțiunile în sprijinul timișorenilor care locuiesc în zona Zimbrului, Titan- Enric Baader și împrejurimi. (…) Am mers mai departe și am făcut un nou demers care constă într-o Sesizare adresată Inspectoratului Regional în Construcții Timiș, prin intermediul căreia am solicitat, printre altele, verificări privind: legalitatea documentației PUZ «Locuințe colective, servicii și comerț» Str. Titan- Enric Baader nr. 11/A Timișoara;, legalitatea emiterii autorizațiilor de construire de pe amplasamentul aferent PUZ-ului menționat mai sus; starea fizică a lucrărilor aprobate prin acest PUZ, îndeosebi situația garajelor identificate în acest PUZ, care trebuiau demolate și în locul lor amenajată stradă cu trotuare și locuri de parcare”, spune Roxana Iliescu.

În prezent, garajele „nu sunt altceva decât niște focare de infecție”, spune tot aceasta. Consiliera locală amintește că în zonă sunt și o creșă și o școală, dar și că „în loc de străzi civilizate, cu trotuare și locuri de parcare amenajate, astăzi avem rampe clandestine de gunoi, în curând ambrozie și niște așa-zise garaje care nu sunt doar niște focare de infecție ci și un pericol real pentru copii și nu numai, existând oricând riscul să-ți cadă în cap vreo cărămidă sau să cedeze vreunul din pereții șubrezi ai vreunui garaj”. În același timp, „reprezentanții Primăriei au rămas în pasivitate totală față de întreaga situație prezentată de mine împreună cu peste 200 de timișoreni care locuiesc în această zonă”, precizează tot Roxana Iliescu.

