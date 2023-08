Roxana Iliescu ”demolează” trecerea cimitirelor la Horticultura. Viceprimarul Lațcău, caracterizat ca: ”Slab pregătit, mincinos și prost crescut”

Proiectul de trecere în administrarea societății Horticultura SA a cimitirelor din Calea Șagului și Rusu Șirianu a ajuns a doua oară la votul consilierilor locali, după ce la precedentul plen picase din lipsă de voturi. De această dată, Roxana Iliescu, consilier local Pro România, a venit bine documentată și decisă să demonstreze că un asemenea plan este total pe lângă. A prezentat argumente, a primit răspunsuri obraznice de la viceprimarul Ruben Lațcău, dar degeaba. De această dată proiectul a trecut.

Conform opiniei consilierei locale, noile atribuții aduc un plus de 40 de locuri de muncă necesar a fi remunerate. De unde? De la bugetul local.

”Astăzi (n.r. joi) majoritatea colegilor mei au votat crearea unei noi pepiniere de posturi pentru useriști în administrația publică locală! Teoretic, s-a votat Proiectul de hotărâre ce vizează preluarea serviciilor și activităților necesare exploatării și întreținerii cimitirelor din Calea Șagului și a celui din Rusu Sirianu, de către Horticultura SA. Practic însă, colegii au votat pentru înființarea unei noi structuri la Horticultura SA, care va conține un număr minim de 40 noi locuri de muncă, cu niște costuri semnificative reprezentând salariile acestora! În fapt, proiectul în discuție presupune efectuarea de către angajații Horticultura SA a unor servicii specifice precum : înhumare, depunere capelă, catafalcare, exhumare, reînhumare, preluarea și transportul cadavrului și altele”, spune Iliescu.

Dar, hotărârea duce la probleme și mai mari, legale, spune consiliera locală.

”Conform prevederilor legale în materie (în special prevederile Legii 102/2014 și HG 741/2016), pentru a realiza activitățile mai sus prezentate și implicit a obține astfel anumite venituri (pentru fiecare serviciu în parte este deja stabilit prețul aferent), Horticultura SA ar trebui să obțină în prealabil o serie de avize, autorizații.

Ei bine, Horticultura SA NU are aceste autorizații și avize și-n consecință nu vă putea presta majoritatea activităților ce fac obiectul contractului ce se va încheia în baza acestui proiect (activități care sunt cele mai bănoase), poate doar să planteze niște flori și să presteze ceva servicii de salubrizare a mormintelor și curățenie ocazională la locurile de veci, servicii ale căror costuri sunt derizorii. Așadar, culmea ridicolului, atât studiul de oportunitate cât și caietul de sarcini și contractul aferent ce se vă încheia cu Horticultura SĂ, se bazează pe estimări ale unor venituri pe care Horticultura SA nu le poate obține întrucât nu este autorizată/avizată să presteze serviciile care aduc veniturile respective!”, mai spune Roxana Iliescu.

Ea analizează și financiar decizia, rezultatul fiind unul defavorabil.

”Ca bătaia de joc să fie deplina și autorizați și avizați de ar fi fost, conform cifrelor prezentate, după un an de zile Horticultura ar fi pe minus, având cheltuieli mai mari decât veniturile obținute! Încasările anuale minime estimate pentru serviciile funerare 153.700 lei* 12 luni= 1844400 lei/an ( TVA inclus), unde 153.700 lei reprezintă 100 înhumări*1537 lei cost minim înhumare – scurtă observație: anul trecut, în contextual în care s-au raportat la un grad de ocupare de 99,99% în cele două cimitire, au luat în considerare 77 de înhumări/luna; anul acesta însă, în documentația acestui proiect, au luat în considerare 100 de înhumări/luna. Încasările anuale maxime estimate pentru serviciile funerare 164.200 lei* 12 luni= 1970400 lei/an (TVA inclus), unde 164.200 lei reprezintă 100 înhumări*1642 lei cost maxim înhumare. Cu raportare la aceste venituri umflate cu pompa și total nerealiste mai ales în condițiile în care societatea nu este avizată/autorizată să presteze serviciile specifice, priviți cheltuielile minime ce urmează să le suportăm (că tot noi le suportăm, bugetul SC Horticultura fiind asigurat de municipiu): 1.347.44 lei/an salarii pentru 26 angajați (1 coordonator activitate, 12 gropari, 8 personal de curățenie, 1 casier, 3 personal administrativ, 1 șofer)- salariile pentru minim 14 paznici ai celor doua cimitire nu sunt calculate; societatea are posibilitatea să încheie contract cu o firmă de pază, însă nici această cheltuială nu este reflectată; 130.900 lei/ an ( TVA inclus) reprezentând reparații sau investiții pe care Horticultura este obligată să le efectueze într-un an de zile;

178.976 lei/ an (TVA inclus) redevență ce urmează a fi plătită de Horticultura municipiului; 211.020 lei- cheltuieli utilități. TOTAL cheltuieli= 1.868.340 lei, suma la care se va adăuga plata salariilor celor minim 14 angajați pentru paza sau contractual cu firma de paza. Așadar, cum am spus, cheltuieli mai mari chiar și decât veniturile maxime estimate! Asta este măsura useriștilor în administrația publică locală! Total păguboasă! Așa se explică introducerea unui asemenea proiect, ca multe alte proiecte delicate, în luna august, pe liste suplimentare!”, este părerea consilierei locale.

O problemă a apărut la dezbateri atunci când a intervenit viceprimarul Ruben Lațcău. Acesta a acuzat-o pe Roxana Iliescu de faptul că apără mafia cimitirelor, care ”bișnițărește” cu moartea,

”Eu îi întreb de avize, Lațcău sare cu gargara politică și îi interzice funcționarului public să-mi răspundă la întrebări! Eu le cer explicații privitoare la cifrele prezentate mai sus, nu visate de mine ci susținute de ei în anexele proiectului, Lațcău mă acuză de interese obscure cu “mafia” cimitirelor, “mafie” cu care de altfel nu eu, ci ei tocmai au încheiat noi contracte – Contractul nr 34/19.04.2023, încheiat cu Denisalex SRL, pe o durată de 5 ani, pentru cimitirele din Calea Lipovei, cimitirul Săracilor și Stuparilor. Se putea să nu-și dea măsura Lațcău și cu această ocazie?! Slab pregătit, mincinos și prost crescut mă acuză de vrute și nevrute disperat că le devoalez incompetența!”, a încheiat consiliera locală.

