Roxana Iliescu îi acuză pe useriștii din Primăria Timișoara de „troc politic” cu PSD pentru aprobarea bugetului local

Roxana Iliescu, consilier local PRO România, spune că, publicând proiectul de hotărâre de aprobare a bugetului local cu doar două zile înainte de vot, useriștii din Primăria Timișoara încalcă legea finanțelor locale, riscând amenzi din partea Curții de Conturi. În plus, tot aceasta spune că, pentru a fi siguri de aprobarea bugetului, useriștii urmează să facă „troc politic” cu PSD.

Într-o postare pe rețelele de socializare, Roxana Iliescu mai vorbește despre problemele anterioare cu „transparența” din Primăria Timișoara, compară situația bugetului local al Timișoarei cu cele ale altor municipii importante, dar povestește și cum au stat treburile la aprobarea bugetului Consiliului Județean Timiș, de unde a și început „trocul politic” pe care USR ar urma să îl facă cu PSD. Iată ce spune, mai exact, consiliera locală PRO România:

„Primăria de sticlă spartă a primarului Fritz, bună de plătit amenzi! De data aceasta, în legătură cu nerespectarea dispozițiilor Legii 273/2006 referitoare la Finanțele publice locale, mai exact în legătură cu nerespectarea reglementărilor privind definitivarea bugetului local si asigurarea publicării acestuia în termenele stipulate în lege. Curtea de Conturi este instituția care constată contravenția și aplică amenda. De văzut în acest sens art. 8, art. 39 (în special alin. 3-6) și art. 78 alin. (1) litera c) și alin. (2) din Legea 273/2006.

După mai bine de doi ani în care în mod repetat nu au dat doi bani pe respectarea principiului transparenței și dispozițiilor Codului Administrativ, convocând în mod abuziv plenuri extraordinare, de îndată sau pur și simplu completând ordinea de zi a diferite plenuri cu proiecte de hotărâre livrate puțin înainte de ora ședinței și multe altele, iată că de data asta, s-au întrecut pe ei înșiși! Acum joacă în picioare atât Legea Finanțelor publice cât și Codul Administrativ la pachet!.

Degeaba le-a tot explicat inclusiv instanța faptul că întârzierea în îndeplinirea obligațiilor ce intră în exercițiul autorității publice, imputabilă instituției, nu poate fi calificată ca motiv de «maximă urgență», că nu le intră-n cap.

Într-un total dispreț față de noi toti, au reușit performanța să publice proiectul Bugetului pe anul 2023 aseară, pe la ora 18:00, în condițiile în care mâine este convocat plenul.

Dacă vă întrebați cum au stat lucrurile prin alte orașe din țară, la o simplă căutare pe internet veți constata faptul că salvatorii noștri sunt in fapt, proștii clasei. Primăriile precum Cluj, Oradea, Iasi, Brasov, Bucuresti, Craiova, Constanta, au publicat de mai bine de două saptamâni proiectele de Buget, asigurând astfel dezbateri si timp suficient pentru studierea documentelor.

Sfidarea asta a legii si a timișorenilor are totuși un fundament… pentru că nu puteau face dezmățul ăsta cu riscul să nu fie votat Bugetul pe anul 2023, in loc de publicarea lui in timp util si asigurarea unei dezbateri publice serioase, si-au asigurat in schimb, din timp, voturile necesare pentru adoptarea acestuia!

In acest sens, vreau sa-i felicit pentru negocierea cu PSD! Bine, impropriu spus negociere… ci mai degraba troc politic, asta după ce USR împreună cu PSD si Pro Romania au facut front comun împotriva PNL la Consiliul Judetean Timis referitor la proiectul de hotărâre privind distribuirea sumelor catre primăriile din Timis (in 5 ianuarie, presedintele CJT a retras proiectul de pe ordinea de zi, neavând majoritate pentru aprobare, proiectul fiind votat in 11 ianuarie, după negocieri).

Știu că nu le place deloc useriștilor să-si asume public colaborarile astea, ca noh… ciuma rosie, dar in Consiliul Local Timisoara sunt intr-atat de evidente, ca lumina zilei!”.

