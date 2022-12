Roxana Iliescu, nemulțumită că „în loc de noi locuri de parcare, avem adăpost pentru oamenii străzii” în garajele încă nedărâmate dintre blocuri

Roxana Iliescu, consilier local PRO România la Timișoara, continuă să se intereseze de dărâmarea garajelor dintre blocuri. În zona Clăbucet, deși lucrările ar fi putut face încă din septembrie, în prezent construcțiile sunt încă în picioare și au devenit „adăpost pentru oamenii străzi”, spune aceasta. De vină ar fi primăria și Colterm. Societatea din urmă are contract cu municipalitatea, printre altele, și pentru lucrările de demolare. Administrația Fritz, însă, ar vrea să treacă această activitate pe SDM, dar procedurile s-au împotmolit.

„Administrația Fritz pierdută între incompetență și nepăsare! În loc de noi locuri de parcare, copaci plantați și spațiu verde frumos amenajat, avem în schimb adăpost pentru oamenii străzii ce și-au găsit loc printre zidurile rămase ale fostelor garaje! Din respect pentru timișorenii din zona Clăbucet, primarul Fritz ar trebui să se implice direct în deblocarea proiectului care vizează demolarea garajelor și amenajarea unor noi locuri de parcare”, spune Roxana Iliescu, într-o postare pe rețelele de socializare.

Aceasta amintește și că o parte dintre locuitori au luat pe cont propriu demolarea propriilor garaje, însă nu pe toate. De vină ar fi înțelegerea dintre primărie și Colterm. Potrivit consilierei locale, ambele părți își doresc schimbarea propusă, însă dintr-un motiv sau altul, lucrurile s-au blocat. De ce? Potrivit Roxanei Iliescu:

„Pentru că administrația Fritz nu mai dorește să demoleze cu Colterm, societatea cu care are contract și cu care se făceau demolările în trecut, ci cu Societatea Drumuri Municipale. Aș spune foarte bine, nu-i nicio problemă însă… imaginați-vă că până și asta este o mare problemă pentru ei! Efectiv, de luni de zile de când se discută, oamenii ăștia nu sunt în stare ori rezilieze de comun acord întregul contract, ori să restrângă obiectul contractului pe care îl au cu Colterm printr-un act adițional în sensul eliminării serviciilor de demolare, pentru a putea astfel să încheie un nou contract cu SDM pentru servicii de demolare, deși toată lumea este de acord (municipalitatea nu poate legal să aibă două contracte având același obiect cu două societăți distincte).

Prin urmare, dacă tot le-a mulțumit primarul Fritz timișorenilor care și-au demolat singuri garajele, acum, să-l sune pe Amza, colegul său de partid și să-l roage frumos să trimită odată acordul pentru restrângerea obiectului contractului de servicii dintre Colterm și municipalitate, în sensul eliminării serviciilor de demolare.

Din discuțiile pe care le-am avut personal, Amza este de acord, atât din cauza lipsei de personal (din cauza faptului că societatea este în insolvență mulți oameni și-au dat demisia, iar cei rămași intervin la lucrările generate de avarii), cât și din cauza faptului că prețurile din contract sunt mici, nemodificate din 2017… De ce însă nu trimite acordul odată în condițiile astea, nu știu să vă spun!

Așadar, Amza să trimită acordul, că draft-ul de act adițional e pregătit. După, să se încheie contractul cu SDM pentru a se interveni în zonă cât mai repede pentru demolarea puținelor garaje rămase, amenajarea spațiului verde, plantarea copacilor si amenajarea celor peste 80 noi locuri de parcare!

Vă reamintesc că am pornit primele demersuri pentru amenajarea acestei zone încă din aprilie. După verificarea situației juridice, a autorizațiilor de construire și a contractelor dintre municipalitate și proprietarii acestor garaje, am promovat în luna august proiectul de hotărâre privind declararea de interes public a terenului pe care erau ridicate aceste constructii provizorii. Tot în august am fost la fața locului pentru comunicarea notificărilor de demolare.

În mod normal, cu respectarea termenelor procedurale, dacă am fi avut parte de seriozitate și competență, proiectul ar fi fost finalizat încă din septembrie!”.

Comentarii

comentarii