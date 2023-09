Roxana Iliescu răspunde STPT: ”Domnule Cocheci, mai ușor cu pianul pe scări, că se varsă… datoriile”

Societatea de Transport Public Timișoara a ales o metoda subversivă să răspundă insistențelor permanente din ultimele luni de zile lansate de consilierul local Roxana Iliescu, la numeroasele întrebări puse de aceasta legat de datoriile STPT. În loc de un răspuns oficial, dat unei interpelări primită în plenul Consiliului Local Timișoara, STPT a trimis un… comunicat de presă.

”Domnule Cocheci, mai ușor cu pianul pe scări, că se varsă… datoriile, pierderile, zecile de lipsuri săptămânale din trasee, flota nouă care zace in curtea STPT in loc sa deservească timișorenii etc. În loc de epistole fără valoare, mai bine ați fi trimis tuturor jurnaliștilor, DEMISIA!!!”, îi transmite consilierul local Roxana Iliescu directorului STPT.

Consilierul mai spune că răspunsul a fost doar o încercare de a-i ”închide gura” după ce societatea de transport nu a dat nici un răspuns timp de două luni.

”Într-o încercare disperată de a-mi închide gura, directorul STPT a trimis luni, 25.09.2023, tuturor publicațiilor din Timișoara un răspuns adresat mie(?!) la o interpelare pe care i-am adresat-o în plenul Consiliului Local Timișoara din data de 25 iulie 2023, la care nu a catadicsit sa răspundă două luni și asupra căreia am revenit cu o solicitare in scris vineri, 22.09.2023.

Pe lângă faptul că răspunsul este total neconvingător raportat la sumele evidențiate de Bilanțul la 31.12.2022, Raportarea contabilă semestrială la 30.06.2023 și Situația datoriilor din contabilitatea societății la 17.07.2023, situație pe care, spre nefericirea unora o am (asupra acestui aspect voi reveni), Constantin Cocheci ma ia la rost cu o îndrăzneală nemărginită, spunând că dezinformările si atacurile nejustificate “slăbesc” societatea al cărui acționar sunt in calitate de consilier local. Cu ce anume am dezinformat și care ar fi atacurile nejustificate “uită” să precizeze…”, spune Iliescu.

În calitate de consilier local și deci membru AGA al STPT, Roxana Iliescu spune că are obligația față de timișoreni să atragă atenția asupra datoriilor/situației economice pe care le are aceasta societate.

”Cine e responsabil de achitarea datoriilor și situația economica a societății? Directorul General Cocheci!”

”Art. 51 din OUG 109/2011 referitor la TRANSPARENTA prevede obligativitatea societății de a publica pe propria pagina de internet o serie de informații legate de activitatea societății, inclusiv datoriile pe care societatea le are față de partenerii comerciali- art. 51 alin. (1) litera m):

“m)datoriile întreprinderii publice către bugetul de stat, către instituţii de creditare şi către parteneri comerciali, cu menţiunea pentru fiecare categorie cât la sută este reprezentat de restanţe de plată”

Multe din informațiile prevăzute de lege a fi publice, inclusiv datoriile, NU sunt publicate!

Mai mult decât atât, nepublicarea informațiilor prevăzute la art. 51 alin. (1) constituie contravenție și se sancționează de către AMEPIP, conform art. 59 ind.1 alin. (4) OUG 109/2011:

“a)cu avertisment;

b)cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei, în cazul săvârşirii faptei pentru prima dată;

c)cu amendă cuprinsă între 5% la 10% din remuneraţia anuală fixă şi variabilă a administratorilor, determinată conform ultimei situaţii financiare anuale aprobate, în caz de abateri repetate.”

Prin urmare, e stupid sa mi se impute că “slăbesc” societatea prin faptul ca solicit/dezbat public informații legate de activitatea societății (fie ele pierderi, datorii, sau aspecte legate de gestionarea unităților de transport public )!

Faptul ca informațiile legate de mersul societății denota o situație dezastruoasa, nu e vina mea ci a celor care o conduc, in special a directorului general Cocheci! Constantin Cocheci ar trebui să găsească soluții prin care să achite datoriile, să îmbunătățească situația economica a societății și să ridice calitatea transportului public, nu să emită judecăți politice asupra oportunității solicitărilor consilierilor locali. Dacă vrea asta, să candideze pe listele USR. LA CÂT DE SLAB ESTE ÎN CALITATE DE DIRECTOR GENERAL, s-ar potrivi perfect pe listele lor”, spune consilierul local.

Problemele majore ale STPT sunt legate de incompetenta crasă a directorui Cocheci. Faptul este demonstrat de cifre: În 2021 STPT a avut o pierdere de 1.678.199 lei. În 2022, de când a venit la conducere Cocheci, STPT a avut o pierdere de 10.537.481 lei. Conform Raportării contabile semestriale, anul acesta, la 30.06.2023, societatea înregistrează deja o pierdere de 8.189.780 lei!

Comparativ, dacă luăm în considerare cifrele de la jumătatea anului 2022, înaintea venirii lui Cocheci la conducere (a fost numit în septembrie 2022), la 30.06.2022 societatea înregistra profit in valoare de 795.202 lei!!!

La 30.06.2022 societatea înregistrează profit in valoare de +795.202 lei vs 30.06.2023 societatea înregistrează pierdere -8.189.780 lei!

”Constantin Cocheci, conform Contractului de mandat, a dispozițiilor Legii 31/1990 coroborate cu reglementările OUG 109/2011, este direct responsabil inclusiv de activitatea de exploatare a întregului parc al mijloacelor de transport!

Am mai spus-o și o repet: in contextul in care a crescut numărul mijloacelor de transport cu câteva zeci de unități ultima generație (21 tramvaie Bozankaya și 44 autobuze electrice- o pleașcă cu care s-au trezit datorită vechii administrații), astăzi avem mai puține mijloace de transport public pe trasee în Timișoara decât in anii precedenți!

Tramvaie și autobuze electrice ultima generație zac in curtea STPT, in timp ce timișorenii au așteptat și încă așteaptă zeci de minute in stații, pe caniculă sau în ploaie și circulă in condiții mizere!!

Tot referitor la autobuzele electrice, de remarcat faptul ca nici pana in ziua de astăzi NU au finalizat demersurile de recepționare calitativă și de înmatriculare a acestora. Dintr-un total de 44, doar 28 sunt înmatriculate (înregistrate inclusiv la Direcția fiscală).

Ia spuneți, Constantin Cocheci, cine “slăbește” societatea, eu, că fac publice aceste informații sau dumneavoastră, printr-un management dezastruos?!

Să tac ca să puteți continua așa la nesfârșit? Să stea timișorenii sa înghețe la iarna în stații că este incapabil Cocheci să bage autobuzele pe traseu, asta în contextul în care timișorenii plătesc cel mai scump bilet din țară?!

Poate trimiteți și răspunsul la aceste întrebări la toata presa… Sau mai bine, direct DEMISIA, după un an de mandat dezastruos!”, încheie Roxana Iliescu, consilier local Pro România.

Comentarii

comentarii