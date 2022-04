Roxana Iliescu remarcă „lașitate și disperare” în reacția primarului Dominic Fritz după percheziția DNA

Vineri, 8 aprilie, procurorii DNA au făcut percheziții la Primăria Timișoara, fiind vizat inclusiv biroul viceprimarului Ruben Lațcău. În urma acestui episod, primarul Dominic Fritz a avut o postare pe Facebook în care vorbea de „atacuri, minciuni și dezinformări” cu privire la subiectul „Colterm”, cel în jurul căruia se presupune că se fac cercetările „in rem” ale DNA.

Roxana Iliescu, consilier local PRO România, consideră că reacția primarului denotă „lașitate și disperare”, în condițiile în care acesta vorbește doar despre presupuse ilegalități comise de administrația Robu și nu și despre cele pentru care DNA ar face acum cercetări. Asta în condițiile în care actuala administrație ar fi produs un prejudiciu de peste 100 de milioane de lei bugetului local numai prin amenda luată în 2021 pentru lipsa certificatelor de poluare.

„Să vorbești despre «atacuri, minciuni și dezinformări» când tocmai ce ți-a descins DNA-ul prin birourile primăriei, la numai un an și jumătate de când ești în fruntea administrației locale, denotă lașitate și disperare! Să spui că fostul primar Robu, în problema Certificatelor de CO2, a operat ilegal când a cumpărat și garantat plata Certificatelor de CO2 și că i-ai mai făcut și plângere penală, în plus ai mai făcut încă vreo alte 10 (?!) plângeri penale legate de Colterm și… ce să vezi, fostul primar și cei din Colterm sunt liniștiți, în schimb peste tine vine DNA-ul pe o cercetare in rem pe abuz în serviciu pentru un prejudiciu în valoare de 106.863.467 lei, reprezentând amenda încasată de la Administrația Fondului de Mediu, este de un ridicol absolut!”, își începe Roxana Iliescu postarea.

În continuare, aceasta reia șirul evenimentelor care au dus la crearea prejudiciului menționat anterior. Printre altele, Iliescu amintește de ședința AGA în care, în loc să discute despre certificatele de poluare, useriștii s-au grăbit să schimbe consiliul de administrație. În rest, consiliera locală PRO România mai vorbește de lipsa transparenței și alte decizii de înțeles pe care le-a întâmpinat în ultima vreme la Colterm.

Iată restul postării:

„Aici, aș mai preciza faptul că, deși amendați, în continuare subzistă obligația de a cumpara cele 201.463 de Certificate CO2 pentru conformarea pe anul 2020!

Cu toate acestea, trebuie precizat faptul că prețul certificatelor a crescut considerabil între timp. Dacă erau achizitionate în termen, până la 30 aprilie 2021, puteau fi achiziționate astfel:

La data de 12.03.2021 pret bursa- 41,39 euro/certificat ( 1 euro= 4,8854 lei)

Oferta Termoficare Oradea care prevedea plata eșalonată a celor 200.000 de certificate, prevedea ca la pretul de piață de la momentul tranzacției, să se adauge un comision de 2,25 euro/certificat pentru 100.000 de certificate și un comision de 4 euro/certificat, pentru diferența de 100.000 de certificate.

Astăzi, prețul pentru un Certificat de CO2 pe piața bursieră este dublu, depășind 80 euro/certificat și este în creștere.

Revenind, aș spune că primarul Fritz și vicele Lațcău au de dat niște explicații serioase organelor de cercetare penală, dat fiind urmatoarea cronologie a acțiunilor și inacțiunilor lor:

prin Adresa nr.5004/08.03.2021 (trimisă pe mail vicelui Latcau și city managerului Creiveanu), reprezentanții Colterm informează conducerea Primariei cu privire la necesitatea achiziționării Certificatelor CO2 pentru conformarea pe anul 2020, valoarea acestora și oferta Termoficare Oradea, plus documentele aferente achiziției, contract/anexe, precizându-se totodată faptul că se va înainta spre aprobare “aceasta variantă CA-ului și AGA, împreună cu modelele de contracte și celelalte documente necesare emiteri HCL- mură-n gură, cum s-ar zice…;

prin urmare, prin Adresa nr. 5028/08.03.2021, conducerea executivă a Colterm trimite spre aprobare întreaga documentație descrisă mai sus Consiliului de Administrație al Colterm de la acea vreme, precizându-se nevoia garantării plăților de către Mun. Timisoara prin HCL;

prin Adresa 5650/15.03.2021, conducerea executivă Colterm transmite toate documentele de mai sus inclusiv consilierilor locali (AGA);

Mai mult decât atât, tot în data de 15.03.2021, conducerea Colterm, prin Adresa nr. 5653, informează întreaga conducere executivă a Primariei si pe primarul Fritz, că în cazul nerespectării termenului de conformare (de achizitionare a certificatelor), urmează încasarea unei amenzi, precizându-se inclusiv valoarea acesteia!

În plus, în data de 18 martie 2021, directorul general de atunci, prin intermediul unui mail, îi dă informații suplimentare primarului Fritz, anunțându-l totodată faptul că prețul Certificatelor CO2 este în creștere, militând, evident, pentru achiziționarea lor cât mai repede.

Ce a urmat, este deja arhicunoscut:

În data de 11.03.2021, Consiliul de Administrație de la acea vreme, prin Hotărârea nr. 34, a aprobat modalitatea de achiziție a Certificatelor CO 2 conform Adresei nr. 5028/08.03.2021 menționată mai sus.

În data de 25.03.2021 a fost convocată AGA, președinte de ședință Lațcău.

Pe scurt, a fost circ, toate punctele de pe ordinea de zi, inclusiv cel cu referire la întreaga problemă a achiziționării Certificatelor CO2, au fost amânate, singura (!!!) urgență pentru useriști fiind revocarea membrilor Consiliului de Administrație și numirea propriilor oameni (care s-au dovedit a fi niste incompetenți) în CA! Totul a fost o înșelătorie, întrucât nu exista niciun punct pe ordinea de zi care să anunțe această manevră! Cu alte cuvinte, am fost chemați în AGA pentru a supune aprobării documente financiare ale societății și alte probleme, inclusiv problema achiziționării Certificatelor CO2 și ne-am trezit cu circul revocării vechiului CA și numirile noi, scoase din joben în timpul ședinței.

S-a consemnat atunci că toate punctele de pe ordinea de zi amânate vor fi supuse la vot într-o noua AGA care se va convoca în scurt timp. Singura Hotărâre care a fost adoptată, cum am mai spus, a fost Hotărârea nr 4/25.03.2021 referitoare la mandatele membrilor CA.

Adevărul este că nici noul CA, complet obedient primarului și vicelui și nici președintele AGA Lațcău și ai lui colegi, n-au mai făcut nicio convocare, în ciuda solicitărilor venite din partea consilierilor locali. Termenul limită pentru achiziționarea Certificatelor CO 2 – 30 aprilie 2021- a trecut, fără a ne respecta obligația de cumpărare a acestora.

Totodată, trebuie să menționez faptul că de la momentul numirii noului CA s-a pus un zid greu de trecut în fața activității societății. Să poți obține informații de interes public de altfel, legate de activitatea societății, chiar și în calitate de consilier local, trebuia să ai abilitățile unui detectiv particular sau să dispui de ajutorul unor angajați ai Colterm de bună credință, care, în ciuda amenințărilor, umilințelor, șantajelor și presiunilor la care au fost supuși, au ales să ramână demni și să transmită informații/documente în legătură cu activitatea Colterm.

Prima ședință AGA care a avut loc după tot circul, a avut loc în data de 27.05.2021, la convocarea inițiată de mine și colegul Radu Toanca, exasperați fiind de totala pasivitate a useriștilor și de lipsa informațiilor privitoare la activitatea societății- acesta a fost momentul la care am aflat, oficial, câte certificate au fost cumpărate (aproximativ 70.000 dintr-un total de 270.000), amenda fiind deja încasată.

Nu aș fi scris toate cele menționate mai sus tocmai în aceste zile, dacă nu aș fi văzut postarea primarului Fritz.

Mi se pare absolut halucinant ca și acum, cu DNA-ul prin birourile Primăriei și cu un Colterm în pragul falimentului, la un an și jumătate de când au preluat frâiele puterii, să vorbească despre “furtul și incompetenta” altora, în timp ce ei se pretind a fi marii salvatori ai termoficării din Timișoara!

Eu nu știu dacă faptele lor sunt penale și în loc de salvatori se vor dovedi a fi niște infractori… nu-i treaba mea! Eu nu am talente ascunse precum primarul nostru, capabil să facă inclusiv expertize grafologice și care vede infractori peste tot în Primărie, prin Colterm și alte societăți aflate în subordinea PMT. Din punctul meu de vedere, organele de cercetare penală să-și facă treaba, iar instanțele competente să decidă în consecință. Cu toate acestea, încă de anul trecut am atras atenția asupra disprețului față de legea civilă a acestor salvatori, inclusiv pe subiectul Colterm! Și o voi face în continuare!

