Roxana Iliescu și Ruben Lațcău s-au duelat din nou în plenul CLT. Motivul: cele două firme fără activitate înființate de primărie pentru producția de energie

Perechea de dialog politico-administrativ din plenul Consiliului Local Timișoara, Roxana Iliescu – Ruben Lațcău, a revenit marți în prim plan. Cei doi s-au certat la punctul în care se propunea prelungirea mandatului administratorului provizoriu la cele două ”uzine” făcute de Primăria Timișoara pentru a depune proiecte pentru accesarea de fonduri europene în domeniul termoficării.

Uzina Energetică SRL și Uzina Energie Solară SRL este numele societăților care ar fi trebuit să aducă ”lumină” în termoficarea timișoreană. Au avut administrator, același la ambele firme, care a luat zece mii de lei lunar fără să aibă niciun angajat și, deocamdată, niciun fel de rezultate.

Roxana Iliescu a cerut lămuriri despre activitatea acestor ”uzine”.

”Dat fiind faptul că se dorește o prelungire a mandatului administratorului, a aceluiași administrator care este numit pentru ambele societăți, vă reamintesc că ați votat pentru o remunerație de cinci mii de lei pentru fiecare mandat în parte, deci zece mii de lei pe lună, în contextul ăsta, dar și în cel al declarațiilor primarului cpnform cărora se dorește preluarea distribuției agentului termic de una dintre cele două societăți, vreau să ni se prezinte pe scurt care a fost activitatea pentru cele două societăți în cele patru luni”, a spus Iliescu.

Iar Lațcău i-a răspuns.

”Domnul Georgiu nu este aici, dar, cu siguranță putem să programăm o întâlnire cu consilierii locali. Principala preocupare a fost cu Uzina Energie Solară, unde avem mai multe proiecte pregătite pentru următoarele finanțări, care vor fi atât pe fonduri naționale, cât și europene, pentru parcuri fotovoltaice. Avem pentru două parcuri fotovoltaice de zece hectare în lucru studiu de fezabilitate în momentul acesta. Suntem în lucru pentru a instala panouri fotovoltaice pe școli. Aici sunt câteva chestiuni legate de reglementările legale în vigoare. Dar dacă e această preocupare putem face această întâlnire”, a spus viceprimarul.

Roxana Iliescu a solicitat să i se prezinte numărul de angajați ai societăților. Iar răspunsul viceprimarului a fost unul extrem de clar: ”Zero”. Au urmat contre de câteva minute în care cei doi s-au întrerupt reciproc la microfon, motiv pentru care nu s-a putut înțelege absolut nimic din discuția celor doi, doar eventual câte un cuvânt pe rând, fără legătură cu precedentul. Cele două părți s-au enervat, Lațcău a spus despre colega sa de CLT că a divagat, că a amestecat mai multe subiecte fără să se înțeleagă ce cere, de fapt, spunând la final că cere ”întrebare cu subiect și predicat”, la care să răspundă ”cu subiect și predicat”.

”La înființarea acestor societăți, în 2022, ni s-a spus aceiași placă pe care văd că o repetă domnul viceprimar, respectiv că cele două societăți sunt înființate pentru accesarea diferitelor proiecte, acolo unde municipiul Timișoara nu este eligibilă. Acum aflăm că, de fapt, una s-ar pregăti pentru cu totul altceva, pentru preluarea distribuției și furnizării. Discutăm despre activitate zero la cele două societăți”, a declarat Iliescu.

De cealaltă parte, Ruben Lațcău a făcut-o incoerentă pe colega sa.

”Doamna Iliescu, să știți că ați fost extrem de incoerentă, nu înțeleg de unde surexcitarea aceasta, ați trecut de la Colterm, la licențe, la angajați, nu mi-e clar care este întrebarea. Dacă ați fi întrebat direct la subiect și nu în această incoerență între cinci subiecte am fi reușit să clarificăm acest lucru mai repede”, a răspuns Lațcău, subliniind că administratorul s-a ocupat de realizarea, de către firme de specialitate a unor studii.

Vor fi mai multe surse de finanțare a acestor proiecte fotovoltaice, a încercat să îi spună Roxanei Iliescu, Lațcău. Dialogul a continuat și Iliescu a cerut să se precizeze clar dacă vreun acord a fost efectiv contractat sau nu pentru atragerea de fonduri europene.

Până la urmă, discuția ”politică” a fost oprită de președintele de ședință, Radu Țoancă, care le-a recomandat celor doi să continue să discute în contradictoriu la punctul de interpelări. Logica momentului era ca la o asemenea cerere de prelungire de mandat să se prezinte un minim de rezumat al activității depuse, lucru subliniat și de Țoancă, ceea ce, desigur, nu s-a întâmplat.

Concluzionând, într-o postare pe Facebook, Roxana Iliescu a vorbit despre ceea ce ar fi, de fapt, marea problemă, trecerea distribuției energiei termice pe una dintre ”uzine”. Primăria nu poate trece, instant, distribuția în noul sistem.

”În concluzie, după o muncă asiduă și declarații trăznite, îi aștept pe “salvatorii” termiei din Timisoara cu o declarație serioasă, în care să liniștească timișorenii, să recunoască că sunt total depășiți și sa anunte prelungirea contractului cu Colterm, inclusiv pe distributie și furnizare! Nu de alta, dar după ce au lăsat orașul fără apă caldă și căldură în octombrie 2021, nu cred ca primarul Fritz va lăsa din nou orașul, de data asta, fără apă caldă, după 30.06.2022! Licența pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică ANRE pe care o deține Colterm SA este valabilă până la 30.06.2023. Doar cu prelungirea contractului Colterm mai poate furniza apa calda după data de 30.06.2023. Cât despre asigurarea acestui serviciu de către noua societate, așa cum a anunțat Fritz, poate doar în visele lor… cu zero infrastructura, zero angajați, zero licența și multe alte probleme care ar trebui rezolvate, nicio șansă!”; a scris Iliescu.

Comentarii

comentarii