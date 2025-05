Ruben Lațcău cere așteptarea numărătorii voturilor pentru confirmarea victoriei lui Nicușor Dan

Trebuie să așteptăm numărarea tuturor voturilor pentru a se anunța câștigătorul turului 2 pentru alegerea președintelui, spune Ruben Lațcău, după anunțarea, la ora 21, a rezultatelor exit-poll, care îl stabilesc învingător al alegerilor. El compară alegerile din turul doi cu un referendum care decide direcția în care se va duce România.

Prezența la urne a fost una istorică, acum trebuie ca reprezentanții partidului să facă numărătoarea paralelă, astfel că fiecare vot să fie numărat corect.

”Azi suntem într-o zi istorică pentru România, deci pentru Timișoara, ziua în care decidem practic printr-un referendum încotro vrem ca această țară să se îndrepte. Votul de astăzi a fost un vot care s-a transformat într-un referendum pentru viitorul României, pentru viitor proeuropean sau pentru viitor izolaționist și la această oră pare că România a ales să merge cu care de Europa. Avem o prezență istorică la alegeri, 65%, pe Timișoara de asemenea avem o prezență foarte mare, de 65%. Și pe județ prezența este de aproximativ 60%. Oamenii noștri în secții, delegații noștri, vor rămâne concentrați să numere fiecare vot, vor face o numărare paralelă. Este foarte important să fim rezervați și să așteptăm până când fiecare buletin de vot este numărat ca să putem să avem o concluzie finală. Doar în acel moment vom putea să comunicăm efectiv care sunt rezultatele, dar suntem încrezători că românii au ales astăzi să ne continuăm drumul european alături de aliații noștri și ca această țară să-și conține parcursul democratic”, a declarat Lațcău, la sediul USR.

Prezența la vot arată interesul mare în rândul românilor, care a înțeles ce reprezintă acest scrutin, mai subliniază Lațcău. El spune că intrarea în turul 2 a lui Simion și a lui Dan arată dorința românilor de a se face un altfel de politică. Lațcău subliniază că de mâine trebuie … refăcută țara.

”Ce va fi și mai important de mâine este să găsim modul prin care să refacem această țară și să ne reunim pentru că, de fapt, vedem foarte clar că România a dorit schimbare. Este prima dată după 1990 când în turul 2 al alegerilor nu intră niciun candidat al partidelor istorice. Au avut doi candidați din partide noi. Este clar că românii doresc să schimbe fundamental modul în care funcționează politica din România. Iar aici trebuie să recunoaștem că sunt multe lucruri în care suntem de acord. Chiar dacă am dat voturi diferite. Atât cei care l-au votat pe domnul Dan, cât și cei care au votat cu celălalt candidat. Pentru că și unii și alții credem că e nevoie de o reformă profundă. Credem că este nevoie de o justiție funcțională. Credem că este nevoi de un proces de reformă profund a statului. Și suntem cu toții dornici să facem acest lucru. Sunt lucruri în schimb în care nu cădem de acord cum să facem acest lucru. Sunt procese pe care trebuie să le discutăm, dar e clar că avem nevoie de dialog. Suntem la 10 ani de președinția tăcerii, în care această tăcere asurzitoare a președintele Iohannis, de fapt, a creat o stare de paroxism social în România și ceea ce culege masă în sus și fructele acestei… nesăbuință și lipsă de responsabilitate a domnului Iohannis și a guvernelor sale. Și de azi înainte va fi important ca de mâine președintele nou ales să înceapă acest proces de dialog și de reconstrucție a încrederii în această țară”, a mai declarat Ruben Lațcău.

Oficialul USR vorbește despre incidente nenumărate la alegeri, iar amprenta rusească se poate vedea.

Au fost foarte multe incidente, atât în țară, dar și în străinătate, au fost simpatizanți, au fost ori care au luat cetățeni la bătaie și la înjurături și la scuipați în diaspora, au fost localități în sudul țării în care au existat ingerințe în procesul electoral și este evident, prin mai multe lucruri care s-au întâmplat astăzi, chiar și Ministerul de Afaceri Externe a confirmat astăzi că există interferențe cu regiunea din România, interferență care poartă în mod clar amprenta rusească. Am văzut astăzi că fondatorul Telegram, rus la origine, a ieșit în timpul votului ca să facă declarație care să ajută în anumit candidat și este clar că acest proces este unul care nu a început de ieri și că de fapt suntem într-o stare de război hibrid de foarte mulți ani de zile, iar una dintre multele responsabilități după dialog a noului președinte va fi și aceea de a aduce adevărul în față opiniei publice, ca să știm cu toții cum și cine a interferat cu alegerile din România și mai ales care sunt pionii din România care lucrează împotriva intereselor acestei țări.”, a mai subliniat reprezentantul USR.

”Urmează săptămâni grele pentru România”, crede Ruben Lațcău.

”Suntem încrezători că va câștiga candidatul european, că Nicușor de-aia va câștiga, dar chiar în pofida acestui fapt și acestui optimism, suntem în același timp conștienți de provocările mari la care vom fi cu toții supuși ca și țara începând de mâine. Avem nevoie în primul rând să numărăm fiecare vot în seara aceasta și să sărbătorim în momentul în care ultimul vot a fost numărat. Dar în același timp avem nevoia de seriozitate și sobrietate pentru că situația economică a țării, precum am spus și de dimineață, este una critică și în săptămânile care vin presiunea pentru a forma un nou guvern va fi una foarte mare. Iar acest nou guvern vai fi nevoit să ia rapid măsuri drastice pentru a salva ratingul României”, a încheiat Lațcău.

