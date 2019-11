S-a ales praful de ”Timișoara marilor proiecte”. Promisiunile electorale din 2012 ale primarului Nicolae Robu

În 2012, purtat de valul USL, Nicolae Robu câștiga primul mandat de primar al Timișoarei. Peste promisiunile electorale de a atunci ale candidatului Nicolae Robu, intitulate ”Timișoara marilor proiecte”, s-a ales praful. Praf ajuns la un nivel periculos luna trecută conform stațiilor de măsurare a calității aerului din oraș.

Cu toate că s-a lăudat că realizat ”aproximativ 120%” din tot ce a promis, Nicolae Robu a lansat pe 3 noiembrie, pe pagina sa de Facebook, Sondajul nr. 89 pe 2019, în care îi întreabă pe timișoreni dacă știu de mărețele sale realizări din ultimii 7 ani.

”În cei 7 ani de când sunt Primar, am pus mare accent pe mobilitate: am lărgit aproape toate arterele auto ce se puteau lărgi; am construit 4 pasaje (unul prin PPP); am lărgit 2 poduri, construind lipit de fiecare câte 2 poduri noi; am creat peste 100 Km de piste de biciclete; am cumpărat pentru transportul public: 50 troleibuze, 30 autobuze, 30 tramvaie, 20 minibuze, 440 biciclete, 100 trotinete, 7 vaporașe și vom adăuga 21 megatramvaie și 44 autobuze electrice”.

O parte dintre aceste realizări aparțin însă fostei administrații, care a câștigat finanțări pentru pasaje, tramvaie, troleibuze și autobuze. Meritul primarului Robu este că a reușit să finalizeze (cu mari întârzieri) aceste proiecte.

Rămân însă promisiunile de acum şapte ani, unele dintre ele având ca termen de realizate şase luni, iar altele patru ani. Pentru a fi riguroși vom prezenta doar acele promisiuni care au legătură cu mobilitatea.

Astfel, candidatul Robu spunea în 2012 că va pune accentul pe proiectele de anvergură: centura şi inelele oraşului şi racordul la autostrada Timişoara – Arad; 3 poduri şi pasaje; 5 parcări de mari dimensiuni.

Pentru primele 6 luni de mandat Nicolae Robu se angaja să realizeze: repararea trotuarelor din centrul istoric (str. V. Alexandri etc.) şi a aleilor de pe malul Begăi; desfiinţarea cvasigenerală a fâşiilor de pământ (pretinse „spaţii verzi”) dintre trotuare şi carosabil, principala sursă a prafului şi noroiului din Timişoara; transformarea în spaţii verzi a tuturor spaţiilor virane care se pretează la aşa ceva; reducerea timpului pierdut de cetăţeni în aşteptarea mijloacelor de transport în comun, prin îmbunătăţirea frecvenţei de circulaţie a acestora; eliminarea tuturor gropilor din asfalt.

Priorităţile pe 4 ani în domeniul mobilității erau: fluidizarea traficului prin: semaforizare computerizată, de ultimă generaţie; realizarea a cel puţin 3 subpsaje; lărgirea unor poduri peste Bega şi construirea cel puţin a unui pod nou; lărgirea unor artere şi optimizarea ştiinţifică a traseelor din oraş; realizarea centurii Calea Lugojului – Calea Şagului; completarea inelelor de grafic şi înlăturarea punctelor de strangulare de pe traseul lor crearea unor noi artere (Sudului – Pestalozzy, Mrş. C-tin Prezan – Mureş); crearea de locuri de parcare prin desfiinţarea fâşiilor de pământ dintre trotuare şi carosabil; realizarea a cel puţin 5 parcări mari (zona centrală); fluidizarea căii de racord actuale la autostrada Arad- Timişoara şi realizarea unui nou racord de pe şoseaua Timişoara – Arad; reducerea prafului şi noxelor de cel puţin 5 ori şi extinderea spaţiilor verzi peste media europeană pe locuitor.

Probabil multe dintre promisiunile din 2012 se vor regăsi și în campania electorală de anul viitor.

Comentarii

comentarii