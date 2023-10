S-a finalizat licitația pentru desemnarea executantului bazei sportive Mircea cel Bătrân

Licitația organizată pentru desemnarea firmei care se va ocupa de proiectarea și execuția bazei sportive ce se va ridica în zona Mircea cel Bătrân a fost câștigată de o firmă din Timișoara, cu zece angajați. Aceasta va realiza, în antrepriză cu alte câteva firme, baza sportivă amintită. Proiectul a fost adjudecat cu puțin sub cinci milioane de lei, plus TVA, adică un total de 5,8 milioane de lei.

Viceprimarul Timișoarei, Cosmin Tabără, a anunțat că s-a încheiat licitația pentru proiectarea și construcția Bazei Sportive de pe strada Mircea cel Bătrân, după ce s-a scurs și perioada contestațiilor.

”Ieri am semnat contractul cu societatea câștigătoare, Atelier Decumanus SRL, ca și lider de asociere, Rogera Prest Com SRL (asociat). Ca și subcontractanți sunt Contact Plus SRL, Geotc CAD SRL, Calor Grup SRL, Construct Business Electric Team SRL”, spune Tabără.

Licitația a fost adjudecată la prețul de 4.934.037,46 +TVA, prețul total fiind de 5.871.504 lei, practic fiind cu 2 milioane de lei mai puțin decât valoarea estimată.

Perioada de proiectare este de 3 luni, iar 14 luni este cea de execuție a investiției.

