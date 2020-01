S-a revenit la formula cu un prefect și doi subprefecți. Mircea Băcală și Elena Popa și-au depus jurămintele

Pe 30 ianuarie, cei doi noi subprefecți și-au depus jurămintele, prin videoconferință, în fața ministrului de interne, Marcel Vela. După ce, la începutul lui decembrie, tot cu ajutorul mijloacelor audio-video, Liliana Oneț primea numirea în aceeași funcție, azi ea i-a asistat pe viitori săi subalterni, din poziția de prefect.

În aceeași videoconferință, alte 16 județe și-au prezentat nou-numiții subprefecți. Pe această funcție, a fost numită doar câte o persoană, în fiecare din județele: București, Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Călărași, Cluj, Covasna, Dolj, Galați, Gorj, Hunedoara, Ilfov, Olt, Prahova, Vaslui.

În timpul ceremoniei, atât Elena Popa, cât și Mircea Băcală și-au citit jurământul: „Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru bunăstarea locuitorilor județului Timiș”. Doar în cazul celui de-al doilea, a fost nevoie și de un act de încheiere a activității ca inspector guvernamental, deci, și de promisiunea că în trei zile va elibera postul.

În încheierea ceremoniei, Marcel Vela i-a încurajat pe proaspeții numiți, dar și pe colegii acestora din prefecturi și consilii județene, să apeleze la ministerul de Interne fără frică: „Vă dorim spor în activitate! Dacă aveți nevoie de orice susținere, dacă aveți probleme, întrebări sau aspecte pe care doriți să le clarificați, vă rog să nu ezitați, indiferent de oră și de zi, să apelați la Ministerul Afacerilor Interne, la secretarul de stat care se ocupă de prefecturi sau cel care coordonează pe zona de ordine publică. Știu că nu este ușor,[…] garantez că împreună vom trece peste orice încercare care implică o zonă de care este responsabil M.A.I.”.

Prefectul Liliana Oneț a comentat situația cu doi prefecți în funcție, care s-a mai regăsit în trecut la nivelul Instituției Prefectului: „Este o hotărâre a Guvernului României ca să se revină la formula cu un prefect și doi subprefecți. Faptul că suntem mai mulți ar trebui să dea eficiență și eficientizare a activității instituției. Cu siguranță, cred că este un lucru bun”. De asemenea, fiind luată prin surprindere de hotărârea de Guvern, publicate de abia ieri în Monitorul Oficial, aceasta încă nu știe care vor fi atribuțiile fiecăruia.

Elena Popa, fiind relativ o necunoscută, s-a recomandat pentru această funcție prin experiența sa de funcționară publică: „La Casa de Asigurări, am lucrat eficient, zic eu. Biroul în care am lucrat în ultimul an a reușit să rezolve concediile medicale pe șapte ani în urmă. Zic eu că munca, în primul rând, [n.r. mă recomandă]”. Pe viitor, aceasta dorește ca din noua sa funcție să aibă atribuții pe tematici sociale.

Mircea Băcală, pe de altă parte, are experiență prin cele două mandate de prefect pe care le-a avut în trecut. Totuși, acesta a declara: „Este o provocare nouă. Am credința și speranța că experiența acumulată va aduce un plus-valoare acestei instituții”. Întrebat și de problemele actuale ale Instituției Prefectului, Băcală a răspuns: „Nu am mai fost de doi ani în Prefectură. Știu că atunci când am plecat încă mai erau probleme.[…] Probleme pe fond funciar rămân o prioritate și de acest lucru mă voi îngriji, ca după atâția zeci de ani să finalizăm aceste lucruri”.

Comentarii

comentarii