S-a stabilit oficial, Timișoara va fi Capitală Culturală Europeană în 2023

Membrii Parlamentului European care fac parte din comisia CULT și-au dat votul final pentru a consemna amânarea titlului de Capitală Culturală Europeană pentru Timișoara din 2021 pentru 2023. Vlad Botoș, europarlamentar USR PLUS, membru în comisia CULT spune că acesta este un prilej pentru noua administrație locală să pregătească orașul pentru acest moment.

„A avut loc votul final în comisia CULT a Parlamentului European: Timișoara va fi capitală culturală europeană în anul 2023 . Ne-am bucurat cu toții când Timișoara a fost aleasă una dintre Capitalele Culturale Europene pentru anul 2021. A fost un moment de speranță, un moment în care ne-am gândit că vom avea parte de surprize plăcute, de o atmosferă cu adevărat europeană chiar aici, în inima Banatului”, începe comunicat de presă al lui Botoș.

Useristul amintește că, totuși, în urma discuțiilor cu oamenii de cultură din Timișoara și cu Dominic Fritz, între timp ales primar, și-a dat seamă că orașul nu este pregătit de preluarea titlului. În plus, a apărut și pandemia de COVID-19, iar lucrurile au început să se arate și mai nesigure pentru desfășurarea tuturor evenimentelor la anvergura scontată.

„Am discutat în mai multe rânduri cu colegii din comisia CULT a Parlamentului European, dar și cu doamna Maria Gabriel, comisar european pe probleme de cultură și am cerut găsirea unor soluții pentru capitalele culturale care nu pot să-și ducă la îndeplinire proiectul. După mai multe luni de discuții, în care Comisia Europeană a desfășurat propriile investigații, am votat ieri în cadrul Comisiei CULT amânarea titlului pentru capitalele europene care ar fi trebuit să îl dețină în anul 2021, proiect a cărui raportor din partea grupului Renew Europe am fost eu și în care m-am implicat împreună cu echipa mea destul de mult, din convingere și interes pentru Timișoara, regiunea noastră și România implicit. Astfel Timișoara va fi capitală culturală europeană în anul 2023, împreună cu Veszprém – Ungaria și Elefsina – Grecia”, mai transmite Botoș.

În noile condiții, europarlamentarul român este optimist că autoritățile vor reuși să redreseze proiectul TM2021 și, în același timp, să aibă sub control pandemia. Dacă totul va decurge conform așteptărilor, consideră acesta, cultura din Timișoara va putea să fie valorificată și economic.

„Mai sunt doi ani de zile în care Timișoara poate să pregătească un adevărat regal al culturii, în care noua administrație a orașului de pe Bega poate dovedi că are atât viziune, cât și capacitatea de a pune în aplicare planurile. Totul depinde, cu siguranță și de modul în care autoritățile române, la nivel național și local vor gestiona această pandemie pentru ca lucrările de pregătire pentru acest titlu câștigat de Timișoara să poată continua.

Este deosebit de important ca Timișoara să-și îndeplinească misiunea culturală cu succes pentru că titlul de capitală culturală face mai mult decât să pună în evidență cultura și să-i dea o adevărată valoare economică, acest titlu schimbă oameni, schimbă mentalități atunci când este gestionat cu profesionalism. Timișoara avea nevoie de o păsuire și chiar asta am obținut. Mult succes și să ne vedem cu bine și cu multe evenimente culturale în 2023”, încheie Vlad Botoș.

Comentarii

comentarii