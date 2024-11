S-a trezit cu poliția la ușă după ce a sharuit o postare pe Facebook

O timișoreancă a avut surpriza ca în această dimineață poliția să-i bată la ușă. Singura vină a femeii a fost că a shareuit o postare făcută de un politician. În nicio o oră, oamenii legii s-au prezentat cu procesul verbal întocmit, iar de această dată a fost vorba doar de un avertisment.

“M-am trezit cu poliția la ușa că am dat share la o postare a lui Dan Barna, acum o oră, postare pe care am șters-o în 10 min. Postarea la care am dat share a fost făcută la ora 7. Aveți grijă ce postați azi, poliția fb veghează. Mă întreb cum m-au legitimat, ținând cont că nu am adresa pe facebook și nici CNP-ul. După poză? Vedeta de mine… Mulțumesc pentru reclamație!

Sigur Poliția Română Timișoara nu are altceva mai bun de făcut azi. Hai cu votul!”, a scria femeia care a postat pe Facebook și procesul verbal.

Atenție, așadar, ce postați pe Facebook. Orice postare legată de un candidat la alegerile prezidențiale se poate considera campanie electorală, lucru interzis astăzi și în ziua alegerilor și se lasă cu amenzi, sau în acest caz avertisment scris.

