S-au anunțat primii artiști de la a opta ediție JazzTM, 3-5 iulie 2020, cu Cristian Măcelaru printre aceștia

Primăria Municipiului Timișoara promite că Jazz TM 2020 va fi „o ediție plină de concerte memorabile susținute de legende ale genului și artiști ce schimbă direcția și duc jazz-ul înapoi în cluburile frecventate de tineri”.

Pentru acest lucru, vor fi invitați artiști consacrați sau în ascensiune, printre care se va regăsi inclusiv Cristian Măcelaru, câștigător de Grammy în 2020. Astfel, au fost anunțați primii artiști care vor veni la a opta ediție JazzTM:

Herbie Hancock;

Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis& The National Symphony Orchestra of Romania conducted by Cristian Măcelaru;

GoGo Penguin;

Ezra Collective;

Ashley Henry;

Bokanté;

Alfa Mist;

Nubya Garcia;

Theon Cross.

Comentarii

comentarii