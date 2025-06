S-au deschis înscrierile cu prețuri early bird la cea mai energizantă cursă a toamnei: Timișoara City Marathon 2025 – powered by UPT / UP To run!

Înscrierile pentru Timișoara City Marathon 2025 powered by UPT sunt oficial deschise pe https://timisoaracitymarathon.ro, iar cei dornici să alerge sunt invitați să facă parte dintr-un eveniment care aduce împreună sportul, comunitatea și spiritul orașului.

Timișoara City Marathon va avea loc duminică, 26 octombrie 2025, zi în care Timișoara devine capitala alergării, sub sloganul „UP TO RUN”, un îndemn energic adresat tuturor celor care iubesc mișcarea, aerul liber și energia unui oraș vibrant. Evenimentul ajunge în acest an la cea de-a IX-a ediție, fiind organizat în parteneriat de Clubul Sportiv Alergotura și Universitatea Politehnica Timișoara.

Curse pentru toți!

Timișoara City Marathon propune și în acest an patru curse deja tradiționale: Maratonul (42km) by Flexik Automation, Semimaratonul (21km) by FORVIA HELLA, Crosul de 10,5 km by Rompetrol și Crosul de 4 km by Linde.

Noutatea ediției 2025

Cursa de 1 km, o cursă nouă, gândită atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari care își doresc o alergare lejeră și plină de bucurie. Copiii peste 7 ani pot concura neînsoțiți – o provocare care le va testa curajul și determinarea și le va oferi o experiență de neuitat!

„Ne apropiem de împlinirea unui deceniu de ediții TCM, fiecare fiind pentru noi, organizatorii, o experiență de învățare și o ocazie de optimizare. Ne dorim ca și de data aceasta să atragem un număr cât mai mare de participanți, cărora să le oferim un eveniment memorabil. Anul acesta Alergotura a împlinit 14 ani, iar evenimentele sportive de alergare precum este TCM arată maturitatea pe care am atins-o.” (Alexandru Lorinți, președinte Alergotura)

„Pentru al doilea an consecutiv, Universitatea Politehnica Timișoara organizează acest maraton nu doar ca partener, ci ca promotor al unui eveniment care înseamnă mai mult decât alergare – este o provocare cu noi înșine, un exercițiu de anduranță, comunitate și viziune. La 105 ani de la înființarea Școlii Politehnice, rămânem conectați la oraș și la valorile care ne definesc.” (conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnica Timișoara).

Fondată în 1920, Universitatea Politehnica Timișoara este cea mai veche instituție de învățământ superior din vestul țării. În 2025, UPT marchează 100 de ani de la absolvirea primei generații de ingineri a Școlii Politehnice din Timișoara, iar acest moment aniversar este celebrat prin evenimentul de alergare „100+ pentru Poli”.

Devenită deja tradiție, inițiativa reflectă valorile comunității UPT și promovează mișcarea în rândul studenților, cadrelor didactice și publicului larg. În acest an, alergătorii sunt invitați să parcurgă 105 tururi de pistă pe Stadionul UPT – Baza 1, vineri, 24 octombrie 2025, în intervalul orar 15.00 – 20.00. Evenimentul, integrat din 2024 în cadrul Timișoara City Marathon, e un preambul sportiv și simbolic al curselor oficiale TCM.

În decursul timpului, toate conducerile Politehnicii timișorene au acordat o atenție aparte sportului, dar și dezvoltării unei infrastructuri care să susțină această activitate, astfel încât astăzi Universitatea Politehnica Timișoara se poate lăuda cu baze sportive cum nu mai are nici o altă instituție de învățământ superior. „Politehnica noului secol” presupune și întreținerea și modernizarea acestei baze, concomitent cu aducerea acesteia la standardele de astăzi.

Prin cursele sale – de la maraton, semimaraton, la curse populare sau pentru copii – Timișoara City Marathon este un eveniment accesibil tuturor, indiferent de vârstă sau nivel de pregătire. Traseele propuse includ zone cheie din oraș și din împrejurimi și transformă fiecare pas într-o călătorie prin istoria Timișoarei și energia ei contemporană.

Toate noutățile legate de Timișoara City Marathon powered by UPT sunt disponibile pe site-ul oficial: https://timisoaracitymarathon.ro și pe canalele de social media: https://www.facebook.com/TimisoaraCityMarathon, https://www.instagram.com/timisoaracitymarathon.

