S-au finalizat lucrările de restaurare și conservare a Domunului Romano Catolic din Piața Unirii

Episcopia Romano-Catolică din Timișoara anuță finalizarea proiectului de renovare, conservare, reabilitare a clădirii catedralei din Piața Unirii, cât și a împrejmuirii, în vederea integrării în circuitul turistic național și internațional.

Obiectivul general al proiectului a vizat creșterea atractivității în rândul vizitatorilor Catedralei Romano-Catolice Timișoara, cunoscută și sub numele de Domul Romano-Catolic “Sf. Gheorghe”, prin promovarea patrimoniului reabilitat, conservat și restaurat al acesteia și integrarea în circuitul turistic național și internațional.

S-au realizat lucrări de renovare, conservare, reabilitare a clădirii Catedralei Romano-Catolice din Timişoara, în suprafaţă totală de 1.490 metri pătrați.

De asemenea, s-a realizat împrejmuirea bisericii, s-a amenajat curtea interioară, s-au făcut alei noi de acces lateral (asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi), iar obiectivul a fost asigurat din punct de vedere PSI.

S-a restaurat cripta şi pietrele tombale ale marilor personalităţi care îşi au locul de veci în cripta de sub nava Domului în vederea introducerii acestui obiectiv în turul ghidat.

Pentru integrarea în circuitul turistic naţional şi internaţional a obiectivului restaurat s-a realizat o pagină web dedicată, tururi ghidate, s-au realizat colaborări cu actorii locali, naţionali, internaţionali pentru vizite organizate în Timişoara a grupurilor de turişti sau în cadrul diferitelor evenimente de anvergură naţională lau internaţională.

Intenția este creşterea numărului de vizitatori ai Domului Catolic cu minim 6 la sută în primul an operaţional de la 19.800 la 20.988.

“Catedrala, cu hramul Sf. Gheorghe, are o vechime de peste 250 de ani, iar după această renovare integrală, exterioară și interioară este redată atât locuitorilor din Timișoara cât și tuturor oaspeților Timișoarei care vin să o viziteze. Proiectul are o puternică latură socio-culturală, de rezultatele acestuia beneficiază întreaga comunitate locală, finalizarea proiectului conduce la atragerea vizitatorilor şi turiştilor străini, care în mod indirect vor contribui la dezvoltarea economică a oraşului. Totodată proiectul promovează valori patrimoniale și arhitecturale deosebite conducând la întărirea identității şi culturii locale”, a transmis Nicolae Lauș, director al Cancelariei Diecezane.

Proiectul, finanțat prin intermediul Regio – Programul Operațional Regional 2014 – 2020, a avut o valoare totală de 22.409.890 de lei. Valoarea finanțării nerambursabile pentru acest proiect a fost de 21.302.013 de lei, din care 3.195.301 lei a reprezentat finanțarea din bugetul național, iar 18.106.711 lei a reprezentat finanțarea din Fondul European de Dezvoltare Regională.

