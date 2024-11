S-au pus în vânzare biletele la tradiționalul Concert de Crăciun 2024 de la Timișoara

Opera Națională Timișoara îi invită pe timișoreni alături de artiștii instituției într-o atmosferă de poveste, la tradiționalul Concert de Crăciun, unde emoția și bucuria se împletesc armonios.

Soliștii care își vor da concursul Narcisa Brumar, Milița Pantin, Gabriela Varvari, Cosmin Ifrim, Șerban Vasile și Gelu Dobrea, alături de corul și orchestra Operei Naționale Române din Timișoara, îi așteaptă pe cei interesați, în 18 decembrie, de la ora 19, să asiste la un program muzical de excepție.

De la capodopere baroce semnate de Vivaldi, Handel și Bach, la lucrări celebre de Mozart, Schubert și Puccini, până la hituri îndrăgite precum White Christmas, Jingle Bells sau Have Yourself a Merry Little Christmas, toate vor fi prezentate la Concertul de Crăciun 2024.

Biletele sunt disponibile online bit.ly/3V8TZUi sau la agenția de bilete.

