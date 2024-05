SACI 2024, manifestare științifică de anvergură internațională la UPT, cu invitați de pe patru continente

Centrul de Conferințe al Universității Politehnica Timișoara a găzduit joi, 23 mai 2024, deschiderea oficială a celei de-a XVIII-a ediții a simpozionului internațional SACI (Symposium on Applied Computational Intelligence), un eveniment științific de anvergură organizat în comun de Universitatea Politehnica Timișoara și Obuda University, Budapesta, Ungaria, ce a reunit specialiști de pe 4 continente, din Statele Unite și Mexic până în China și Japonia, sau din Canada până în Australia și Noua Zeelandă.

Ediția din acest an, prezidată de Levente Kovacs, de la Óbuda University, și Radu-Emil Precup, de la Universitatea Politehnica Timișoara, a avut și un caracter special, fiind dedicată profesorului Imre Rudas, de la Obuda University, Budapesta, inițiatorul Conferinței, care recent a împlinit 75 de ani.

În deschiderea evenimentului, rectorii celor două instituții de învățământ superior organizatoare, Florin Drăgan, de la UPT, și Levente Kovacs, de la Obuda University, ambii absolvenți ai Universității Politehnica Timișoara, au subliniat excelenta relație de colaborare dintre cele două universități, care a și făcut posibilă, de altfel, și organizarea simpozionului.

Tot în cadrul deschiderii, rectorul Universității Politehnica Timișoara, conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan i-a înmânat profesorului Imre Rudas o plachetă de onoare din partea Alianței Române a Universităţilor de Știință și Tehnologie – ARUST.

SACI 2024 este inclus în programul de manifestări științifice al prestigiosului Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), SUA , fiind susținut de un grup important de companii și asociații, printre care IEEE Systems, Man and Cybernetics Society (SMC) și două capitole SMC în România și Ungaria.

Conferința SACI 2024 se concentrează pe teorie și aplicații în domeniul inteligenței computaționale și al informaticii. Scopul este de a oferi o platformă de colaborare pentru oameni de știință, profesori, cercetători și studenți. Lucrările prezentate în cadrul simpozionului sunt indexate în bazele de date internaţionale IEEE Xplore şi INSPEC.

În cadrul simpozionului au fost prezentate peste 100 de lucrări științifice, iar speakerii în plen au abordat teme de actualitate: Hamido Fujita (Japonia) – Opinii asupra inteligenței artificiale și perspectivelor învățării automate; Haibin Zhu (Canada) – E-CARGO și colaborare bazată pe roluri; Nikos Mastorakis (Bulgaria) – Spread Spectrum Modulation Combined with AI in for Jamming Resistant Communication; Mihai Udrescu (UPT) – Turning the Tables in Hybrid Classical-Quantum Systems—Classical Optimization of Quantum Algorithms.

