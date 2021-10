Salonul Internațional de Caricatură de Presă și Arte Vizuale Satirice 2021. Expun 855 de artiști din 77 de țări, la Timișoara

Cel mai important eveniment dedicat caricaturii mondiale – Salonul Internațional de Caricatură de Presă și Arte Vizuale Satirice 2021 – va începe, pe 15 octombrie, la Timișoara, în spațiul Muzeului Național al Banatului, din incinta Bastionului Theresia.

Ințiatorul și organizatorul, Ștefan Popa Popa S, a explicat că, aflat la cea de-a IX-a ediție, mesajul principal al evenimentului din acest an este acela de umanitate și unitate într-o lume dezbinată de războaie, politică și conflicte rasiale.

Deschizător de drumuri pentru comunitatea artișților vizuali din întreagă lume și reprezentant maestru al ei, Ștefan Popa Popas’S organizează una dintre cele mai mari expoziții de artă vizuală satirică din lume, în care nu mai puțin de 1.700 de metri pătrati vor gazdui operele celor 855 de artiști din 77 de țări, respectiv de pe 6 continente.

În premieră, toate operele din expoziție vor fi transpuse într-o galerie virtuală 3D, care va putea fi vizionată online de catre orice persoană cu acces la internet, indiferent de locul în care se află pe glob.

În cadrul vernisajului din 15 octombrie orele 16:00 (RO), președintele Salonului Internațional, Antonio Calderon de Jesus, va anunța premianții editiei din 2021 în direct pe parcursul transmisiei live pe Facebook Ștefan Popa Popa’S.

Ștefan Popa POPA’S este cunoscut că fiind cel mai rapid caricaturist din lume, omologat de Guinness Book of Records în 1995, și „omul care a bătut calculatorul cu 4 secunde”. În Guinness Book, artistului i se recunosc meritele de a face 131 de caricaturi, după model, în interval de o ora. Deține recordul de anduranță și la timpul petrecut desenând, 10 zile și 10 nopti, realizand în tot acest timp aproape 3000 de caricaturi color. Ștefan Popa POPA’S, lider incontestabil al artișților vizuali din lumea întreagă, celebrează această artă la Timișoara în fiecare an, alături de invitați personalitati marcante din lumea artei și nu numai din întreagă lume, într-un eveniment care devine din ce în ce mai mare de la an la an: Salonul International de Caricatura de Presa și Arte Vizuale Satirice.

În cadrul evenimentului din acest an, Ștefan Popa POPA’S va lansa în premiera, sub formă de NFT, una dintre cele mai importante colecții de caricaturi din portofoliul personal, în format digital, eveniment care il aduce pe artist într-un moment important al istoriei mondiale. NFT-urile reprezinta un punct forțe al tehnologiei blockchain care asigura artișților un spatiu de exprimare liber și descentralizat.

«Nu există bunătate fără libertate şi nici libertate fără curaj». Această fraza-cheie a lui Pericles, Popa o poate duce cu demnitate mai departe – afima Guy Laurent în Charente Libre, presă franceza 1979.

Parteneri de tradiție: Muzeul Național al Banatului, Fundația Popa’S, Consiliul Județean Timiș și Uniunea Artiștilor Plastici din România.

Parteneri media: IQads, Spotmedia, Observator Cultural, Modernism, PRwave, Iqool, 4arte.

Ținând cont de contextul pandemiei, vor fi aplicate toate măsurile de prevenție prevăzute de normele legale în vigoare, evenimentul fiind în întregime disponibil şi în mediul online pe :

www.popapopas.ro/Salon2021 , https://www.facebook.com/ștefan.popapopas.oficial , www.facebook.com/MuzeulBanatuluiTimisoaraOficial/ .

