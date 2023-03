Salvare miraculoasă la Spitalul Județean Timișoara. Medicii de la Chirurgie Vasculară au scos o tumoră gigant de la o pacientă, salvându-i piciorul de la o posibilă amputație

Medicii de la Clinica de Chirurgie Vasculară a Spitalului Județean Timișoara au operat o pacientă, marți, cu o tumoră gigant, salvându-i piciorul de la o posibilă amputație.

“Tumora era gigantă. Ocupa aproape în întregime coapsa dreaptă cu particularitatea că pedicolul femural, în zona inghinală, era inglobat în aceasta. Operația a durat 5 ore, fără incidente. Am protejat vasele de sânge și nervii periferici astfel că pacienta va putea merge bine, fără a fi nevoie de intervenții suplimentare. La sfârsitul operației tumora cântărea peste 3,5 kg. Acum tânăra pacientă urmează o perioadă de convalescență si tratament specific.”, spun chirurgii.

O tânară de 29 de ani, internată în Clinica de chirurgie vasculară a SCJUT a fost operată, după ce rezultatele investigațiilor au stabilit că este vorba despre o tumoră la piciorul drept. Până a ajunge la medicii din Spitalul Județean Timișoara, parcursul său medical a fost destul de complicat și lung deoarece a fost nevoie de consultații și analize diverse și complexe, pentru a se stabili cu precizie diagnosticul.

“Mă durea coapsa dreaptă si observam cum creste în volum. Timp de 6 ani tot apăreau amorțeli și furnicături, iar la picioare aveam senzatia de frig. Toate le-am pus pe seama faptului că m-am ingrăsat si, apoi, tineam cură de slăbire, Într-adevăr, slăbind, piciorul se mai subția însă tot era mult prea mare.. Am fost la un spital din Timișoara, acolo medicii mi-au făcut o operatie de biopsie și de la ei am primit recomandarea să merg la Chirurgie vasculară, la Spitalul Judetean. Aici am intâlnit o echipă de chirurgi care au mai facut astfel de operatii de anvergură si le multumesc pe această cale doamnei SL. dr. med. Andreea Rață, șef secție Chirurgie Vasculară și conf. dr. Sorin Barac (Chirurgie Vasculara si Chirurgie Plastica).”, spune pacienta.

Chirurgii de la vasculară spun că astfel de tumori, de asemenea dimensiuni, sunt destul de rare. De regulă, se întâmplă la persoane corpolente deoarece grăsimea suferă modificări și se poate ajunge rapid la tumori și de aici, în cazuri de depășire a pragului de operabilitate, se poate ajunge la amputație majoră. Recomandă pacienților un consult rapid la un medic chirurg în cazul în care observă modificări substanțiale de pildă, porțiuni de piele încrețită, întărită, membre crescute în volum, total sau parțial.

Echipa operatorie a fost formată din, Ș.L dr. med Andreea Rață, conf. dr. Sorin Barac, dr. Adelina Mzi, dr. Vadim Breahnă, as. Cecilia Duma și Giorgiana Bobouțanu, medic anestezist.

