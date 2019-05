Salvați Copiii – donații de aparatură medicală de 1 milion de lei pentru maternitățile din Timiș, Arad, Caraș și Hunedoara

Organizația Salvați Copiii a decis o investiție masivă în maternitățile din regiunea vest –în județele Timiș, Caraș Severin, Arad și Hunedoara – în valoare totală de 728.000 lei, iar până la finele anului 2019, suma va ajunge la 1 milion de lei.

Luni, 20 mai 2019, Salvați Copiii a făcut o donație la Spitalul Clinic Obstetrică-Ginecologie “Dr. Dumitru Popescu”, maternitatea Odobescu. Este vorba de un ventilator în valoare de 184.200 lei.

De asemenea, Spitalul de Copii Louis Țurcanu Timișoara primește un ecograf în valoare de 180.747 lei, iar Spitalul Județean –maternitatea Bega –o masă radiantă de 83.330 lei.

Spitalul Clinic de Urgență Arad primește un incubator și o lampă de fototerapie de 53.436 lei, spitalul din Moldova Nouă, Caraș Severin –un incubator de transport de 47.000 lei, spitalul din Reșița, secția pediatrie, un ecograf și un infuzomat de 97.150 lei, și spitalul din Hațeg, o lampă de fototerapie, o lampă UV pentru microfloră, un neopuff, un balon de reanimare, un analizor și un pulsoximetru în valoare totală de 82.160 lei.

“În maternitățile din Timișoara este nevoie de multe echipamente performante, fiindcă Timișul deservește multe alte județe. Încercăm să oferim tot ajutorul”, a spus Gabriela Alexandrescu, președintele Salvați Copiii România.

“Am început să dotăm în funcție de necesitățile urgente ale spitalelor. Ceea ce ni s-a cerut aceea am dat. Am adus întotdeauna ce a fost nevoie în munca medicilor profesioniști din sectoarele neonatologiei”, a declarat prof. univ. dr. Mihai Gafencu, președintele Salvați Copiii Timiș.

Regiunea de Vest se remarcă atât prin numărul mare de cazuri pe care le tratează, cât și prin discrepanța dintre județe: în vreme ce Hunedoara are o rată a mortalității infantile sub media națională, de 5,9 la mia de copii născuți vii, Caraș-Severin are o rată sever ridicată, de 10,4 la mie.

Rata mortalității infantile este de 6,2 la mie în județul Arad și de 7,5 la mie în Timiș, unde ajung cazurile dificile din mai multe județe.

La evenimentul de la maternitata Odobescu au fostprezenți: Gabriela Alexandrescu, președinte executiv Salvaţi Copiii România, prof. dr. Mihai Gafencu, președinte Salvaţi Copiii România, Amalia Năstase, ambasador al campaniei de Reducere a Mortalității Infantile Salvați Copiii, dr. Adam Ovidiu, manager Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu”. dr. Maria Olimpia Oprea , manager Spitalul Clinic Obstetrică-Ginecologie “Dr. Dumitru Popescu”. dr. Gabriela Olariu, șef secție Neonatologie Maternitatea Odobescu și dr. Dana Iacob, șef secție Neonatologie Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Pius Brânzeu” – Maternitatea Bega.

Comentarii

comentarii