Salvați Copiii vrea să îi convingă pe tinerii din Timiș să spună nu drogurilor, tutunului și alcoolului

În ultimii ani numărul adolescenților si tinerilor consumatori de substanțe psihoactive, dar și alcool, ori tutun a crescut la noi în țară, avertizează organizația ”Salvați Copiii” Timiș.

Pentru a contracara fenomenul, Salvați Copiii va organiza un șir de evenimente care vor fi promovate în rândul tinerilor ca un model alternativ de petrecere a timpului liber și a unui stil de viață mai sănătos.

Primul dintre acestea va fi concertul rock cu tema ”Alternative” la care vor participa formațiile Allover , Melting dice, The case, cu intermezzo –uri asigurate de Mihăilescu Dragoș Cătălin – clape.

Concertul se va desfășura la Escape Underground Hub (Timișoara, strada Gh.Lazăr nr. 26), vineri, 24 ianuarie 2020, dela ora 18, în parteneriat cu Asociația ”Luptă, zâmbește și trăiește” Timiș, Viniloteca și 2 zece.

Mesajul You are not alone (Nu ești singur) este transmis de profesioniști implicați în proiect (medici, voluntari ONG), tuturor celor care întâmpină o problemă în viața de zi cu zi (în familie, școală, societate, prieteni etc), adolescenților și tinerilor consumatori de substanțe ce dau dependență, dar și celor care doresc să ofere o speranță acelora de lângă ei, fiind pregătiți și deschiși pentru a oferi un sprijin real celor aflați în dificultate.

