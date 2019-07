Sânge pe străzile din Faget. Polițiștii din Timiș sunt în alertă maximă. Criminalul a fost dat în consemn la frontieră

Un barbat a murit miecuri dimineata dupa ce a fost batut intr-un parc din localitatea Faget. Primele informatii oferite de mai multi localnici indica faptul ca intre agresor si un barbat ar fi izbucnit un conflict iar cei doi s-ar fi luat la bataie. In urma loviturilor barbatul a murit pe loc. Individul a fugit imediat ce a comis fapta. Zeci de politisti sunt pe urmele criminalului iar masina cu care acesta a fugit a fost data in consemn la frontiera iar mai multe filtre de politie au fost amplasate in zonele din apropierea Fagetului. Crima s-a petrecut intr-un parc din spatele bisericii ortodoxe din localitate. Imediat ce va fi prins criminalul va fi dus la politie pentru audieri fiind acuzat de omor. Barbatul a lucrat ani de zile ca ospatar la Lugoj iar in ultimii ani se pare ca lucra bucatar intr-un restaurant din localitate. Se pare ca in goana lui de a scapa individul a mai injunghiat o femeie care a ajuns la spital.

Sursa: lugojinfo.ro

Comentarii

comentarii