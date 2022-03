Sânnicolau Mare a devenit gazdă pentru un grup de 17 refugiați ucraineni

Localitatea de la granița cu Ungaria oferă cazare și masă pentru un grup de 17 refugiați ucraineni, zece copii și șapte femei, cu toții fugiți din calea războiului aceștia au intrat în țară pe la vama Siret, aici au fost preluați de reprezentanții Primăriei din Sânnicolau mare, și, odată ajunși aici, și-au exprimat dorința să rămână aici. Li se vor oferi locuri de muncă, beneficiază de asigurări medicale, iar copiii vor putea merge la grădiniță sau la școală.

”Noi ca și oraș am încercat să ajutăm de la bun început. Nu am rămas nepăsători și am format o echipă la primărie. Am oferit zeci de locuri de cazare și masă, prin intermediul unei platforme care să fie oferite direct în vama de la Siret. Nu ni sa solicitat ajutor pe platformă, așa că am mers noi direct acolo. Împreună cu o firmă privată am intrat în contact cu un grup de 17 persoane, pe care le-am adus la Sânnicolau, sunt zece copii și șapte femei. Le-am oferit cazare, masă, și au decis să rămână aici. Dacă doresc au asigurate locuri de muncă la fabricile din oraș, beneficiază de servicii medicale la spital, la fel ca și orice cetățean român. Deja a luat legătura cu inspectoratul școlar. Suntem deschiși să primim și alți cetățeni ucraineni”, a declarat Dănuț Groza, primarul din Sânnicolau Mare.

Conform oficialului, membrii grupului și-au exprimat deja acordul să rămână aici.

”Ei vor rămâne aici, au mai fost două persoane cu patru copii, recuperate de la vama Cenad pentru că au avut niște probleme cu actele. Acest grup a stat două zile, după care a fost transportat la Arad, de unde vor pleca mai departe spre Spania. În ceea ce privește acest grup, ei au decis să rămână aici, ca dovadă am început discuțiile pentru includerea în clasele din școli a copiilor. Ei vor studia la grădiniță cu o învățătoare care cunoaște limba engleză, și cei care sunt elevi, la fel, știu engleză și vor fi incluși în o clasă. Nu există profesor de limba ucraineană în școală. Elevii, sunt trei copii, ei vor fi în aceiași clasă. Sunt convins că ne vom descurca” a mai spus Groza.

Alla Korolevska, specialist în domeniul medical, una dintre refugiate a povestit o parte din experiența trăită în ultimele zile, înainte de a reuși să se evacueze.

”Oamenii de acolo sunt in regulă deocamdată, din păcate nu reușesc să plece unii. Sunt avioane, rachete, oamenii vor să iasă de acolo, dar nu pot. Nu există zonă să nu fie bombardată, sunt în dilemă oamenii să fugă sau să rămână în continuare în zonă să ajute. Oamenii stau ascunși în buncăre. Sunt mulți oameni bolnavi cu multe probleme de sănătate. Ei sunau, cereau ajutorul, nu puteam trimite Ambulanța, pentru că le era frică să nu fie împușcați. Sunt medic și nu pot să ajut”, a spus Alla Korolevska.

Ea subliniază că a stat atât de mult în buncăr, fără lumină naturală încât nu mai știau ce zi este. Le-a fost greu să vadă din nou lumina zilei, mai spune Korolevska.

”Nu înțeleg cu ce pace au venit rușii să o aducă în Ucraina”, a mai spus aceasta.

Toți refugiații găzduiți la Sânnicolau au ținut să mulțumească poporului român pentru sprijinul acordat.

Comentarii

comentarii