Sânnicolau Mare vrea să renunţe la serviciile ADID pentru colectarea deşeurilor. Alin Nica cere verificări la operatorul de salubritate

Doi primari timişeni se declară total nemulţumiţi de serviciile oferite în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş, organizaţia care se ocupă de colectarea deşeurilor menajere din judeţ. Problemele existente în acest domeniu l-au făcut pe primarul de Sânnicolau să se gândească chiar la o măsură radicală, la cererea ieşirii din cadrul ADID, în ceea ce priveşte componenta de colectare a deşeurilor din localitate. De asemenea, primarul din Dudeştii Noi reclamă faptul că plăteşte penalizări la Administraţia Fondului de Mediu pentru faptul că nu se măsoară corect cantitatea de deşeuri reciclabile colectate din localitate.

Din cauza operatorului de salubritate care a câştigat concursul pe zona Sânnicolau Mare – Jimbolia, Dănuţ Groza, primarul din Sânnicolau a ajuns să ceară măsuri radicale. Fostul operator, tocmit de cei de la ADID, a lucrat atât de prost încât soluţia radicală ar fi la renunţarea la atribuirea serviciului către un operator nou, atâta vreme cât precedentul nu şi-a făcut treaba aproape deloc cum trebuia. Acum se caută soluţii să poată ieşi din asocierea ADID, spune Groza. Dar numai în ceea ce priveşte colectarea efectivă, staţia de sortare, respectiv folosirea deponiei de la Ghizela să rămână la fel ca şi până acum

„Cât la ADID se deleagă serviciul de salubritate, aceasta se face cu anumite clauze contractuale. Ei gestionează un buget importat, sunt 12 – 15 angajaţi acolo, ei trebuiau să verifice ce se face, au maşini la dispoziţie, merg pe teren! Nu s-a întâmplat. Noi am avut probleme mari cu operatorul desemnat. Ne-am chinuit un an şi jumătate să scăpăm de ei, nu au respectat deloc caietul de sarcini. Săptămâni întregi nu au ridicat gunoiul. Noi am cerut chiar şi executarea lor silită, avem proces cu ei, au fost amendaţi permanent. Problema este la ADID. De când s-a introdus acest sistem plătim mai mult. De exemplu, la staţia de sortare a deşeurilor, preţul plătit acum este de 184 de lei cu transportul nostru nostru. Noi la Sânnicolau, ni se lua înainte gunoiul cu 100 de lei cu transportul lor, o societate din Arad. Au continuat lucrurile cu operatori dubioşi. Noi ne-am luptat cu operatorul local de salubritate, nu ADID. Nu e normal ca primăria să facă totul, inclusiv încasări pentru banii plătiţi pentru salubrizare, iar ei să stea doar în birou şi o dată pe lună să le vină banii. A generat nemulţumire”, a spus Dănuţ Groza.

Dezamăgirea primarului de la Sânnicolau Mare a ajuns atât de mare încât a ajuns să ceară ieşirea din cadrul ADID pentru această componentă a salubrizării menajere.

„Nu mai dorim să fim în ADID, am contactat o casă de avocatură, dar numai pentru componenta de colectat deşeurile din localitate. Noi vrem să rămânem în continuare în asociaţie, în ceea ce priveşte predarea deşeurilor la staţia de transfer, acolo e totul bine, la Jimbolia e staţia de sortare. Lucrurile merg din rău în rău dacă nu ai control. Gândiţi-vă că am rămas de Crăciun cu deşeurile necolectate. Nu se respecta nicio programare, oamenii ajunseseră să stea permanent cu pubela în faţa casei, pentru că niciodată nu ştiau când vine maşina să le colecteze”, a spus Groza.

În prezent, de colectarea deşeurilor de la populaţie, în zona Sânnicolau se ocupă fosta societate de gospodărire comunală a oraşului, acesta a prestat acest serviciu timp de câteva zeci de ani, aceasta cu real succes, spune Groza. În consecinţă, ar dori ca situaţia să nu se schimbe. În această perioadă se pregăteşte o nouă licitaţie pentru desemnarea unui operator, iar nimeni nu poate spune cine va prelua contractul.

Primarul localităţii timişene ar dori ca de colectare să se ocupe societatea primăriei, dar contractul se dă pe întreaga zonă Sânnicolau – Jimbolia. În consecinţă, Groza a gândit o strategie, care, din păcate, se dovedeşte destul de greu de realizat.

„Toată zona trebuie preluată, sunt 14 – 15 localităţi. Eu am propus realizarea unei societăţi pe acţiuni, fiecare localitate să fie reprezentată, din păcate la primele două şedinţe, convocate de mine pe această temă, nu am putut să îi aduc la o masă pe primari. Am spus că mă ocup eu de documentaţie, de tot ce e nevoie, ca să putem noi să ne organizăm salubrizarea singuri. Mai mult, noi la Sânnicolau aveam societatea comercială cu o experienţă 30 de ani, am propus să o transform în societate pe acţiuni, cu ei acţionari”, a mai spus Groza.

Penalităţi pentru lipsa de promptitudine a operatorului

O problemă diferită, dar apărută pentru că operatorul tocmit de ADID nu şi-ar face corect treaba, apare la Dudeştii Noi. Alin Nica, primarul comunei periurbane a Timişoarei, spune că aceasta este afectată pentru că este nevoită să plătească amenzi din cauza deşeurilor reciclabile colectate, în funcţie de aceasta, raportat la cantitatea totală de deşeuri, municipalitatea de unde provin plăteşte o anumită penalizare la Administraţia Fondului de Mediu.

„De patru ani de zile, la Dudeştii noi se lucrează cu operator nou, dar sunt probleme cu colectarea selectivă a deşeurilor. Sunt anumite luni care nu aveau continuitate, am solicitat reprezentanţilor primăriei să asiste la cântăritul deşeurilor reciclabile. Lucrurile au mers normal lunar a crescut cantitatea de reciclabile, ulterior s-a ajuns din nou la situaţia anterioară. Oamenii se chinuie, respectă, colectează selectiv, dar o fac degeaba. Pentru aceasta, că nu se colectează o anumită cantitate de reciclabile, se plăteşte o penalitate la AFM, pentru respectarea procentului de 50% deşeuri reciclabile, deci diferenţa mai mare duce la o penalitate mai mare”, spune Alin Nica.

El a dat ca exemplu luna ianuarie din acest an, când volumul deşeurilor a fost minim, chiar dacă, teoretic, de sărbători se produce mai mult gunoi. Ulterior, în feb volumul raportat de operatorul de salubritate a crescut cu o treime, mult mai mult deşeu rezidual.

„De fapt, operatorul nu cântăreşte, cred eu, şi pune ochiometric sau ce mijloc de măsurare folosesc ei. Pe noi ne afectează negativ, nu suntem de acord. De asemenea, se pare că ei folosesc aceiaşi maşină de colectare pentru mai multe localităţi. Noi, anul trecut am plătit, astfel, 15.000 de lei amendă. Ei spun că doar 10% colectăm selectiv”, a mai declarat Nica.

