Sărăcia nu se împarte. Comuna Dumbrava primește toți banii alocați din sumele suplimentare din impozitul pe profit cuvenite Timișului

Propunerea de alocare a întregii sume primite de Timiș din banilor suplimentare din cotele de impozit pe venit către comuna Dumbrava, pentru a fi folosită pentru plata cofinanțărilor la proiectele europene depuse la finanțare a trecut cu succes de votul consilierilor județeni. În cadrul unei ședințe de plen extraordinare, proiectul a fost adoptat, cu doar cinci abțineri. Consilierii USR au spus că votul s-a făcut din nou pe criterii politice.

Suma alocată de Finanțe a fost de puțin peste 667.000 lei, iar dacă s-ar fi împărțit la toate UAT din Timiș ar fi ajuns la acestea în jur de 6700 de lei. Consilierii județeni au fost de acord că nu e o soluție, cu excepția celor de la USR, care au considerat că propunerea de alocare a banilor e din nou una pe criterii politice, Vlad Șendroiu enumerând comunele unde sunt primari de la acest partid, inclusiv Dumbrăvița. Reprezentanții partidului s-au abținut de la vot.

Până la urmă, așa cum a fost lansată propunerea, așa a și fost adoptată.

”Dacă împărțim sărăcia, practic nu va ajunge la niciuna din aceste comune nimic. Am considerat că nu doar reparăm o greșeală făcută de guvern, dar am evaluat și sumele pe care le are de pus ca și contribuție Dumbrava pentru cofinanțări. Îmi doresc ca această administrație, împreună cu dumneavoastră, să se uite atent la fonduri europene, iar localitățile care au multe proiecte europene și au cofinanțări să fie sprijinite pentru a atrage acești bani europeni. Dumbrava se află în această situație, are nevoie de câteva milioane pentru cofinanțări. Ori am considerat că, decât să împărțim la 3-4 comune câteva mii de lei, mai bine ajutăm una de imediat, iar atunci, anul viitor, la început de an, când vor veni celelalte sume, cu siguranță vom ține cont și de această repartizare și cu siguranță nu vom ține cont de culoarea politică a primarului atunci când vom face repartizările. Și asta vă garantez eu”, a spus președintele CJ Timiș, Alfred Simonis.

Proiectul a trecut la vot, cu doar cinci abțineri și fără voturi împotrivă.

