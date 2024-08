Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, în Caraș Severin: PS Lucian: “Să ne ajute să fim mereu împreună pe calea mântuirii!”

Maica Domnului a fost cinstită joi, 15 august, și în județul Caraș Severin pe Clisura Dunării, în Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Moldova Nouă, la care au participat sute de credincioși din Banatul de Munte.

Cea mai mare biserică din acest oraș și cea mai nouă a îmbrăcat haine de sărbătoare, întrucât își sărbătorește hramul având-o pe Sfânta Fecioară ca ocrotitoare.

Alături de părintele paroh și de credincioșii acestei comunități a fost și preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, care a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Numeroşi credincioşi au participat la sfânta slujbă, iar o parte dintre ei s-au împărtășit cu Sfintele Taine. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului.

„La 5 ani după sfințirea bisericii am revenit aici și am slujit cu bucurie Sfânta Liturghie și bineînțeles am răspuns cu multă dragoste invitației părintelui paroh și ctitor, Ioan Nedelcu, dar și invitației credincioșilor noștri de aici.

Avem o comunitate bine închegată, bine definită, cu mulți credincioși care frecventează în fiecare duminică și sărbătoare sfânta biserică.

Le mulțumim tuturor căci iată au început deja să picteze această biserică și ne bucurăm foarte mult că lucrările continuă aici, nu s-au oprit după târnosirea bisericii”, a afirmat ierarhul.

La final, Părintele Episcop le-a adresat celor prezenți și un cuvânt de învățătură îndemnându-i s-o aibă pe Maica Domnului ca model de viață curată.

„O rugăm pe Maica Domnului să ne ajute să fim mereu împreună pe calea mântuirii, să ne ajute să ne împodobim și noi cu sfintele virtuți ale desăvârșirii, căci Maica Domnului a fost și rămâne până la sfârșitul veacurilor un model pentru fiecare dintre noi, pentru că ea s-a împodobit cu toate virtuțile. Maica Domnului a dat dovadă de sfințenie, a dat dovadă că este casă a lui Dumnezeu, scară și poartă a cerului”.

Biserica Adormirea Maicii Domnului din Moldova Nouă a fost finalizată în anul 2019 și târnosită de Preasfințitul Lucian în același an, în ziua hramului.

Tot joi Preasfințitul Părinte Lucian a binecuvântat și o troiță de marmură ce este amplasată la ieșirea din țara noastră spre Serbia prin Vama Naidăș. Cu acest prilej ctitorilor troiței, ierarhul le-a oferit diplome de recunoștință.

În ajunul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, Părintele Episcop a săvârșit slujba Vecerniei cu Litie și Prohodul Maicii Domnului la Mănăstirea Teiuș din Caransebeș. În ziua hramului, Sfânta Liturghie a fost săvârșită în altarul de vară al mănăstirii de părintele arhimandrit Constantin Timiș, vicar eparhial, delegatul Preasfințitului Părinte Lucian.

