Sărbătorim cinci ani de la inaugurarea Iulius Town alături de: Street FOOD Festival, The Motans, Moonlight Breakfast și Mădălina Pavăl Orchestra, în acest weekend

Weekend-ul acesta sărbătorim cinci ani de la inaugurarea Iulius Town și, ca în fiecare an, va avea loc o super petrecere, unde toată comunitatea este invitată. Picnic in My Town readuce în Iulius Gardens, Street Food Festival, concerte live susținute de The Motans, Moonlight Breakfast, Mădălina Pavăl Orchestra și alți artiști renumiți, dar și sesiuni de live cooking alături de Nicolai Tand, Alex Petricean și Mihaela Sava (PrăjiturEla). Te așteptăm la petrecere! Intrarea este gratuită.

Se anunță super distracție în acest weekend, cu ocazia aniversării a cinci ani de la inaugurarea Iulius Town Timișoara. De joi, până duminică, în perioada 5 – 8 septembrie 2024, în Iulius Gardens are loc Street FOOD Festival, unde zeci de food truck-uri vor fi disponibile pentru a oferi participanților preparate delicioase din bucătăriile asiatice, americane, mediteraneene și latino-americane. De asemenea, deserturile savuroase nu vor lipsi, oferind o varietate de delicii pentru toți pofticioșii.

În fiecare zi de festival, pe LIVE MUSIC STAGE – scena situată lângă Aleea My Town, în proximitatea restaurantului Daily, vor urca mai mulți artiști naționali, precum: Mădălina Pavăl Orchestra (vineri, 21.30), The Motans (sâmbătă, 21.00), Moonlight Breakfast (duminică, 21.00), dar și Amphitri, Basska și Akos (DJ set).

Pe DJ STAGE – scena DJ-ilor amplasată în zona Lake Plaza, artiștii vor mixa și vor întreține atmosfera cu ritmuri vibrante, care vor stârni pofta de dans. Aici îi vei putea asculta pe: Akos, Antenna, Zo, Abasc, Cra, Cataa, Maică-ta și Kuky.

Un moment special va fi și show-ul de live cooking „Staropramen & Pizza” ce va avea loc vineri și sâmbătă, unde Nicolai Tand, Alex Petricean și Mihaela Sava (PrăjiturEla) vor pregăti pizza cu un ingredient surpriză. Festivalul este gândit și pentru cei mici, care vor avea parte de o zonă special destinată lor, cu activități interactive precum pictură pe față, tras cu arcul și un spațiu de joacă.

Vineri, de la ora 20.00, vă așteptăm și la un super spectacol de stand-up comedy, susținut de Mădălin Cîrje, Bogdan Nonic, Florin Gheorghe, Alex Dobrotă și Mirel Popinciuc, pe terasa food court de la Iulius Town. Accesul la eveniment se face pe bază de bilet, pe care îl poți obține în perioada 3 – 6 septembrie, la Centrul Info, în baza dovezii bonurilor fiscale (toate din aceeași zi), în valoare cumulată de minimum 50 de lei, de la restaurantele și cafenelele din food court Iulius Town.

Ne vedem în acest weekend, la Picnic în My Town, unde sărbătorim cu Street FOOD Festival cinci ani de la inaugurarea Iulius Town Timișoara!

