Sârbii au venit la Timișoara după turiști. Vecinii au un nou brand național și multe oferte tentante

După doi ani de pauză din cauza pandemiei de coronavirus, Organizația Națională de Turism din Serbia a revenit la Timișoara pentru a-și prezenta noile oferte agențiilor de turism din oraș. Sârbii au avut timp să se reinventeze în perioada în care turismul a fost pe butuci. Noul lor brand național este sloganul Experimentează Serbia!

“Am venit la Timișoara să recuperăm ceea ce timp de doi ani a fost pus deoparte din cauza situației pandemice prin care am trecut și să arătăm potențialul pe care îl are turismul din țara noastră. Iată că de acum ni se deschid alte condiții pentru promovarea acestui secment. Românilor le este foarte bine cunoscută Serbia, avem date că în ultimii zece ani românii au fost în top zece vizitatori, numeric vorbind. În această perioadă de pandemie am avut timp să analizăm și să plănuim cum să ne prezentăm din nou, mai ales celor din vecinătatea noastră care sunt mereu bineveniți. Această analiză a generat și un brand nou: ne promovăm prin sloganul Experimentează Serbia. Din momentul în care cineva din România se hotărește să viziteze Serbia, nu-i trebuie decât câteva ore să ajungă în orice destinație”, a declarat Vesna Zlatici, directorul Organizației Naționale de Turism din Serbia.

Cea mai lungă telegondolă din Europa

Sârbii vin cu multe noutăți pentru turiști. Printre ele este cea mai lungă telegondolă din Europa, inaugurată la Zlatibor. În localitatea Indja a fost amenajat un inedit sat celtic. S-au deschis mai multe băi termale, iar lângă Novi Sad se află cel mai mare aquapark din Balcani.

Vârşeţ, Bela Crkva, Kikinda, Veliko Gradiște sunt orașe care îi așteaptă pe bănățeni cu festivaluri și evenimente.

Sârbii au făcut o invitație specială timișorenilor să le viziteze capitala Belgrad, dar și Novi Sad, oraș care deține în acest an titlul de Capitală Culturală Europeană.

“Avem atracții generoase în Belgrad, capitala Serbiei, de asemenea Novi Sad, care e alături de Timișoara în această poveste cu Capitala Culturală Europeană. Dar avem o mulțime de stațiuni, orașe și locuri interesante. Este foarte bine cunoscută oferta Serbiei în privința specialităților gastronomice, a vinurilor și băuturilor de calitate”, a mai spus Vesna Zlatici.

De la Cipi-Ripi la autostrada Timișoara-Belgrad

Autoritățile române sunt datoare cu realizarea infrastructura. În plan sunt deschidera circulației pe Bega între cele două țări, noi puncte de trecere a frontierei și autostrada Timișoara-Belgrad. Subprefectul Sorin Ionescu este nostalgic.

“Relațiile româno-sârbe sunt vechi. Noi toți care avem păr alb suntem un pic nostalgic și ne amintim că mergeam să cumpărăm din Serbia ciocolata Cipi Ripi sau cutia de Eurocrem. Dar în momentul de față, dezvoltarea turismului transfrontalier este extreme de importantă. România are foarte multe locuri pe care le pot vizita cetățenii sârbi, pe de altă oferta turistică a Serbiei este cel puțin la fel de generoasă. Foarte mulți timișoreni aleg să își petreacă concediul în Serbia. De asta este extreme de important ca infrastructura să corespundă așteptărilor cetățenilor. Punctele de frontieră trebuie multiplicate, se descută despre deschiderea unui nou punct pe apă și unul la Bebab Veche. Și cel mai important deziderat, autostrada Timișoara-Belgrad. În momentul de față e doar pe planșetele proiectanților, dar în scurt timp va trebui să devină operațional”, a declarat subprefectul Sorin Ionescu.

Și sârbii sunt interesați de România

Pe de altă parte, România a devenit la rândul ei o atracție pentru turiștii din Serbia. Timișoara este vizitată în număr mare în special în week-end-uri și la evenimente majore din oraș.

„Ne pare bine că putem să venim în ajutorul Organizației Turistice a Serbiei, ca după această pandemie să refacem toate proiectele care au funcționat și înainte. Trebuie să menționez că turiștii din România sunt în topul turiștilor Serbia. Dacă excludem turiștii din fosta Iugoslavia, sunt printre primele popoare care ne vizitează, alături de chinezi, germani și evrei. Românii călătoresc cu mult drag în Serbia, dar e adevărat sunt și bine primiți acolo. De asemenea este valabilă și reciproca, tot mai mulți turiști din Serbia vin în România și se simt foarte bine aici”, a spus Dragan Tadici, consulul Serbiei la Timișoara.

