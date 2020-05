Scandal cu țiganii în Timiș. Țeapa “acoperișul” de aproape 30.000 de lei

Un incident petrecut, sambata dimineata, in localitatea timiseana Murani, in care a fost implicat Stefan Gabor, un escroc de langa Ploiesti, din comuna Floresti, care a patentat teapa prin metoda “acoperisul”, a fost la un pas sa degenereze intr-o incaierare intre romani si tigani.

“Am dat un anunt ca dorim sa schimbam acoperisul casei si cautam meseriasi. S-a prezentat la poarta un individ echipat ca in reclamele de la Hornbach, cu casca de protectie si diplomat. A acceptat toate conditiile noastre de pret si termen de livrare a lucrarii, ne-a lasat in curte o scara si cateva scule, si a plecat. Cu un avans platit de noi, de 3.000 de lei.

A doua zi si-a adus echipa de muncitori, toti tigani, care au inceput sa dea jos vechiul acoperis si sa ridice altul nou. La un moment dat, acest Gabor, seful operatiunii, a venit si ne-a spus ca lucrarea e aproape gata. I-am atras atentia ca lucarea e la jumatate, ca mai are de pus tigla pe acoperis si alte lucrari de interior.

Atunci mi-a spus ca, de fapt, ii datoram o suma dubla fata de cat ne-am inteles. Adica, 70.000 de lei. Mi-am dat seama ca e o escrocherie si i-am spus sa opreasca tot, sa-mi dea factura pe banii platiti pana atunci si gata. Au ocupat curtea, n-au iesit, pana nu le-am mai platit 9.000 de lei. Dupa cum am citit, acum, in presa, cred ca am scapat ieftin”, a declarat Nagy Imre, proprietarul casei, pentru impactpress.ro.

Pentru a obtine banii, tiganii nu au ezitat sa porneasca drujbele si sa ameninte ca taie acoperisul, tot ce construisera pana la acel moment, cel mai infocat actor in acest final de scenariu infractional fiind meseriasul Rupi, din Ocna Mures.

De cealalta parte, Stefan Gabor, seful echipei de meseriasi cu care a pus baza tepei “acoperisul”, a incercat sa ne explice ca propietarul nu a inteles pretul lucrarii.

“Domnu’, eu am zis 35 de mii si inca pe atata! Nu e nicio teapa! Doar lemnul m-a costat 11.000 de lei. Nu putem lucra pe gratis! Am vorbit cu avocata, stam aici pana ne da banii. Am o avocata care invarte Romania pe degete, domnu’! Pot sa sune la politie, nu conteaza!

In Romania de azi, cu 50.000 de euro, la justitie intri pe o usa si iesi pe cealalta. Sa nu sa puna cu noi! Sa ne mai dea 2.000 de euro si plecam.

Nu vrea nici asa, am lasat din pret, am zis sa ne dea 52.000 de lei si terminam lucrarea. Sigur ca avem contract, dar noi nu punem pretul, pentru ca lucram la metru liniar. Doar casa nu se mareste de la o zi la alta.

Am propus sa scrie pe procesul verbal de predare a lucrarii ca nu mai are nicio pretentie de la noi, si nici asta nu vrea. Sa ne dea in judecata, domnu’, ca poate o sa fie obligat sa ne mai dea bani. O sa vedeti…”, ne-a explicat si “meseriasul” Stefan Gabor.

In cele din urma, proprietarii au acceptat sa mai achite 9.000 de lei, pentru a iesi, cumva, din scandalul cu gruparea de tigani, care nu mai voiau sa plece din curte. Au primit si doua facturi, pentru 9.500 de lei, in conditiile in care suma totala achitata escrocilor a fost de 28.000 de lei.

Desi sotia proprietarului a sunat la politie pentru a cere interventia autoritatilor, singurul ajutor venit din partea oamenilor legii a fost recomandarea ferma de a nu semna niciun act pe care l-ar intocmi constructorii si sa faca o plangere scrisa…

Sursa: impactpress.ro

Comentarii

comentarii