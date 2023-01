Scandal în care este implicată trupa Cargo, după decesul lui Adi Bărar. Familia muzicianului solicită Tribunalului București interzicerea utilizării numelui Cargo

Sotia si fiica fostului lider al trupei Cargo, Monica Barar si Adriana-Delia Barar, au inregistrat o actiune civila la Tribunalul Bucuresti prin care solicita instantei de judecata interzicerea folosirii numelui Cargo, urmand ca in cadrul unui proces de fond sa se stabileasca conditiile de utilizare a marcii, care este inregistrata la OSIM de Adi Barar.

Fiica muzicianului a dezvaluit ca familia a incercat sa ajunga la o intelegere amiabila cu membrii trupei, pentru folosirea brandului Cargo, dar acest lucru nu a fost posibil, astfel ca s-a ajuns in instanta.

In cererea care face obiectul dosarului 1785/3/2023, in materie de proprietate intelectuala, inregistrat pe rolul Tribunalului Bucuresti la data de 19.01.2023, Barar Monica si Barar Adriana-Delia ii cheama in judecata pe Igrisan Adriana Gabriel, Pilanm Octavian, Achim Alin, Cirja Rovin Ionut, David Cristian, Bestmusic Events SRL, Asociatia “Expressive Events BY LS” si ABY Stage Events SRL, se solicita interzicerea folosirii marcii Cargo pana la stabilirea conditiilor valabile pentru cele doua parti aflate in conflict.

“Adi Barar si-a fi dorit ca formatia sa continue chiar si dupa moartea sa, insa nu in acest fel. Turneul din SUA sau Canada, unde s-a cantat in sali de nunti cu mari compromisuri in ceea ce priveste sunetul si instrumentele cu care au cantat n-a fost niciodata pe lista de dorinte a liderului trupei. Ne aflam toti intr-o situatie extrem de neplacuta acum si foarte dureroasa.

Ce ne dorim noi de fapt acum este incetarea folosirii marcii Cargo pe care noi o detinem in mod legal, pana la o varianta de licentiere care va include si cateva conditii de utilizare a brandului Cargo, pentru a fi siguri ca va ramane brandul pe care l-a construit Adi Barar si nu se va degrada de-a lungul timpului”, a declarat Adriana Barar.

Fiica fostului lider al trupei, decedat in martie 2021, mai spune ca familia artistului a fost deranjata foarte tare de tentative actualilor membri ai formatiei de a inregistra marca Cargo pe numele lor, la OSIM, cu toate ca aceasta era inregistrata pe Adi Barar, inca din 2004.

Managerul formatiei, Cosmin Nicoara, a transmis ca, deocamdata nu doreste sa faca niciun comentariu, insa membrii trupei vor avea un punct de vedere oficial dupa intalnirea cu avocatii care ii reprezinta, scrie impactpress.ro.

