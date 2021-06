Scandal într-o piață din Timișoara. Bunicuțele care vindeau roșii și pătrunjel, alungate pentru a se face loc unei parcări

Persoanele varstnice care comercializeaza legume si fructe in piata amenajata la intersectia strazii Gh. Lazar cu bulevardul Cetatii, din Timisoara, in proximitatea unui supermarket, au fost nevoite sa-si ridice marfa si sa o expuna pe trotuar, azi dimineata, dupa ce o echipa de muncitori si-a facut aparitia in zona pentru a “curata” locul de tarabe.

Atat comerciantii, cat si clientii casei, care, in fiecare zi vin acolo pentru a-si cumpara legume proaspete, culese din gradinile cartierului Mehala, s-au scandalizat, au tipat, insa demolatorii si-au facut treaba nestingheriti.

“Nu am fost instiintati ca aceasta mica piata, care functioneaza din vremea lui Ceausescu, va fi desfiintata. Rusine primarului Dominic Fritz, care spunea ca vrea sa fie cat mai apropiat de locuitorii din cartierele marginase ale orasului.

Iata cum: desfiintand pietele mici, unde bunicutele vand patrunjel si morcovi. Asta, in timp ce in alte orase mari, precum in Bucuresti, primarii pun la dispozitia persoanelor varstnice, in piete, pentru a le ajuta, tarabe cu titlu gratuit”, a declarat un comerciant din Piata Gh. Lazar, confrom impactpress.ro.

