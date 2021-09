Scandal provocat de directoarea Zonei libere Curtici-Arad. Cristina Bibarț a refuzat accesul noului CA în incintă și a invocat un atac cerebral

Scandal la sediul central din Arad al Zonei Libere Curtici astăzi, unde echipaje ale Jandarmeriei, Poliției și de la Ambulanța Arad au fost chemate de urgență. Directoarea Cristina Bibarț, soția primarului Aradului, al cărei mandat a expirat în 22 septembrie, nu a permis accesul membrilor noului Consiliu de Administrație în sediu.

Nu este prima dată când cei din consiliu s-au dus degeaba la sediu, acestora fiindu-le refuzat accesul și cu altă ocazie, în prima instanță fiind invocată pandemia și restricțiile în vigoare. Mai pueril decât atât.. oare ce am putea să amintim?

Sătui de ieșirile fostei directoare, membrii noului Consiliu de Administrație, puși într-o situație absolut jenantă, au sunat la 112, iar la fața locului s-au deplasat echipaje ale Poliției și Jandarmeriei, aceștia din urmă întocmind un proces verbal.

La circul de prost gust s-a deplasat și o unitate de la ambulanță, împreună cu un echipaj SMURD, deoarece fosta directoare acuza stări de rău.

„Membrii Consiliului de Administrație au fost împiedicați pentru a doua oară să intre în sediul RA Administrația Zonei Libere Curtici-Arad, astăzi, la ora 10. Concret, poarta a fost închisă cu cheia, iar dialogul angajați-Consiliu de Administrație s-a desfășurat peste gard. În data de 23 septembrie doamna Cristina Bibarț a motivat împiedicarea accesului prin faptul că suntem în pandemie și că domnia sa nu recunoaște noul Consiliu de Administrație, că există un litigiu pe rol. Astăzi, a motivat împiedicarea accesului Consiliului de Administrație prin faptul că domnia sa nu s-a descărcat de gestiune, ne-a pus în vedere că am putea ajunge la pușcărie și că se simte hărțuită. Ne-a precizat că nu vrea să fie agresată în biroul ei de director și că nu trebuie să credem știrile publicate de ziare, pentru că sunt fake news, fiindcă la Zona Liberă totul este în regulă. Am apelat 112, pentru a obține asistență la intrarea în sediu. La apariția unui echipaj al Jandarmeriei, doamna a acuzat o stare bruscă de rău, a acuzat o afecțiune a tiroidei și a spus că simte că va face un atac cerebral. La fața locului a fost solicitat un echipaj al Ambulantei și unul SMURD. Pentru a nu tensiona situația, fiindcă nu acesta este scopul nostru, membrii Consiliului de Administrație s-au retras la sediul Consiliului Județean, unde au continuat activitatea. Am constatat că suntem împiedicați să intrăm în sediul societății, că dialogul se realizează peste gard și peste poarta închisă, că suntem amenințați și umiliți, deși nu am făcut altceva decât să solicităm acte, rapoarte contabile, clarificări despre situația Zonei Libere, să înțelegem relația cu firmele concesionare și cu furnizorii de servicii. În consecință, Consiliul de Administrație va face tot ce este necesar pentru a putea munci, conform legii,” a declarat pentru Special Arad, Andrei Ando.

