Scăpăm de precipitații în vestul țării. Temperaturile rămân, pentru moment, sub normalul lunii mai

Conform prognozei ANM pentru județul Timiș în următoarele zile, doar miercuri, izolat ziua și pe spații extinse noapte, vor mai fi prezente precipitațiile. Temperaturile rămân încă sub nivelul obișnuit pentru această perioadă, în intervalul 15 – 18oC, ziua, și cu minime de 5oC, noaptea. Vântul va sufla moderat, cu intensificări de 45 – 55 km/h, doar la munte mai tare, cu viteze de 80 – 90 km/h.

Joi, în zona Banat – Crișana, doar pe spații restrânse vor mai apărea precipitații, ploi în zonele de deal și mixte la munte. Temperaturile încă rămân scăzute, până în 20oC, iar vântul va fi moderat, cu posibile intensificări la munte. Noaptea, în depresiuni, temperaturile scad până la 2oC.

Începând de vineri, în vestul țării, vremea începe să se încălzească, dispar norii, iar vântul va sufla doar slab. Sâmbătă, temperaturile vor ajunge chiar la 25oC, în timpul zilei, și la 13oC, noaptea. Pentru duminică și începutul săptămânii viitoare, meteorologii prevăd o încălzirea și, mai apoi, o scădere a temperaturilor. Precipitațiile, însă, vor fi prezente doar izolat.

Anunțul Administrației Naționale de Meteorologie Regiunea Banat – Crișana:

„Timpul probabil pentru intervalul: 06.05.2020 ora 0900 – 07.05.2020 ora 0900, pentru judeţul Timiș:

Vremea va deveni vântoasă și rece pentru prima decadă a lunii mai. Cerul va fi temporar noros. Izolat ziua și pe arii restrânse noaptea se vor semnala ploi și averse. Vântul va sufla moderat cu intensificări în general de 45-55 km/h la rafală, iar la munte va fi tare, cu viteze de peste 80-90 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 18oC

Temperaturile minime între 5 și 7oC

Timpul probabil pentru intervalul: 07.05.2020 ora 0900 – 08.05.2020 ora 0900, pentru zona Banat-Crişana:

Vremea se va ameliora sub aspectul precipitațiilor, dar se va menține rece. Cerul variabil, va prezenta unele înnorări ziua când, izolat și trecător, la deal vor fi ploi de scurtă durată, iar la munte precipitații mixte. Vântul va sufla moderat cu intensificări în prima parte a zilei, mai susținute la munte, apoi va slăbi treptat în intensitate.

Temperaturile maxime între 14 și 19oC

Temperaturile minime între 2oC în depresiuni și 7oC la deal

Timpul probabil pentru intervalul: 08.05.2020 ora 0900– 09.05.2020 ora 0900, pentru zona Banat-Crişana:

Vremea va fi predominant frumoasă și va intra într-un proces de încălzire. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ziua la munte.

Temperaturile maxime între 15 și 20oC

Temperaturile minime între 3oC în depresiuni și 9…10oC la deal

Timpul probabil pentru intervalul: 09.05.2020 ora 0900 –10.05.2020 ora 0900, pentru zona Banat-Crişana:

Vremea va deveni caldă pentru această dată. Cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări izolate.

Temperaturile maxime între 19 și 25oC

Temperaturile minime în general între 8 și 13oC, cu valorile cele mai ridicate la deal

Tendinţaevoluţiei vremii pentru intervalul: 10.05.2020 ora 0900 – 13.05.2020 ora 0900, pentru zona Banat-Crişana:

În prima parte a intervalului vremea va fi deosebit de caldă apoi se va răci. Trecător se vor semnala fenomene meteorologice specifice instabilității atmosferice”.

