Scena și infrastructurile culturale alternative care contribuie ca Timișoara să fie deschisă și incluzivă

Marți 8 noiembrie, de la ora 18.00, la galeria Sci Art Timișoara, va avea loc un art talk cu Vladimir Us (artist și curator) despre scena culturală și infrastructurile culturale alternative care contribuie la un oraș deschis și incluziv.

Evenimentul este organizat de META Spațiu, în parteneriat strategic cu Universitatea Politehnica Timisoara. Finanțatori: AFCN Administrația Fondului Cultural Național, Consiliul Judeţean Timiş.

Prezentarea își propune să familiarizeze participanții cu contextul politic și economic al transformărilor sociale și urbane prin care au trecut atât Republica Moldova, cât și capitala Chișinău, în ultimele decenii.

“În calitate de curator am avut ocazia să cunosc și să lucrez alături de artiști și artiste, lucrători și lucrătoare culturale, cu care am dezvoltat lucrări și proiecte în spațiile publice din Chișinău, drept reacție la modul în care este comercializat spațiul public și la transformările urbane de o factură capitalistă.

Pe baza documentației existente a mai multor proiecte de activism cultural desfășurate sub umbrela Asociației Oberliht, vom afla despre mizele artistice dar și politice ale acestora, făcând cunoștință mai în detaliu cu lucrările participanților la programele noastre și cu problemele pe care le-au abordat”, spune Vladimir Us.

În cele din urmă, vom încerca să răspundem la întrebarea cum să ne poziționăm astăzi în raport cu noțiunea de „public”, căutând în același timp răspunsuri (locale) la transformările (globale) în curs și identificând soluții durabile.

The presentation aims to familiarise the participants with the political and economic context of social and urban transformations that both, Republic of Moldova and its capital city of Chisinau, were going through during the last few decades.

“As a curator I had the opportunity to meet and work with artists, cultural workers, with whom I developed different works and projects in public spaces in Chisinau, as a reaction to the way in which public space has been commercialized and to neoliberal urban transformations. Based on the existing documentation of several projects of culture activism carried out under the umbrella of Oberliht Association, we will learn about the artistic and political stakes adopted by the participants in our programs, by getting acquainted more in detail with their works and with the issues they raise” – Vladimir Us.

Finally, we will try to answer on the question of how to position ourselves today in reference to the notion of ”public”, while searching for the (local) answers to the ongoing (global) transformations and identifying sustainable solutions.

Evenimentul face parte din programul “Sci-art your life!” care și-a propus, alături de alte direcții majore, promovarea studenților sau absolvenților din cadrul facultăților cu profil artistic sau tehnic și crearea unor puncte de contact și de dialog între aceștia. Pe parcursul expoziției vor avea loc evenimente dedicate și întâlniri pe care le vom anunța din timp.

Evenimentele propuse în cadrul Sci-art your life explorează diverse zone epistemologice, de la experimentul științific la cel artistic, de la modelele de construcție arhitecturală la cele structural-sociale.

Curator al programului: Mirela Stoeac-Vlăduți.Graphic design: Josepha Blanchet.

Parteneri: Facultatea de Arte și Design din cadrul UVT etc.

