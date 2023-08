Scheletul bisericii de la Povergina, transportat în Parcul Regina Maria din Timișoara – foto

Cei care trec prin Parcul Regina Maria din Timișoara vor avea parte de o surpriză uriașă: o biserică a răsărit peste noapte aproape de intrara dinspre liniile de tramvai. Este vorba de un proiect de excepție a celor de la Asociația Biserici Înlemnite, care au reconstruit de fapt șarpanta și turnul bisericii din Povergina, o localitate de lângă Făget.

Biserica de la Povergina, construită în 1782, integral din lemn, a fost mistuită de flăcări, în 2015, iar cei de la Asociaţia Biserici Înlemnite au decis să refacă lăcaşul de cult. În cadrul proiectului „Oglina de lemn II”, meșterii, studenții și voluntarii de la Biserici Înlemnite s-au deplasat la Povergina, unde au demontat ansamblul șarpantei și al turnului și au transportat totul la Timișoara, pentru a le remonta structura în parcul Regina Maria.

“Ne-am propus să aducem aici șarpanta bisericii de la Povergina, pe care am reconstruit-o împreună cu meșteri. Va fi suportul mai multor activități care se vor întâmpla în parcul Regina Maria, expoziție foto, ateliere pentru copii, atelier de meșteșuguri tradiționale. Noi am făcut un proiect de arhitectură după ce biserica de la Povergina a ars. Talpa adusă aici e cea de la biserica arsă. Noi am schimbat anul trecut tălpile. Am adus șarpanta aici pe o perioadă de trei săptămâni. Oamenii pot intra, pot vedea structura de lemn a unei bisericuțe de lemn. Altfel, o șarpantă de biserică e inaccesibil publicului. Înauntru vom avea o instalație de artă a profesorului Gabriel Kelemen”, a declarat Mircea Braje, de la asociația Biserici Înlemnite.

Primul eveniment din parc va avea loc joi, 3 august, o expoziţie fotografică a arhitectului Ovidiu Micşa. Expoziţia va rămâne în parc până la data de 15 august.

