Schimbarea modificării! Nicolae Robu: ”Să nu mai prind maşinile Poliţiei locale pe terenul bazei sportive”

Poliţia Locală Timişoara (PLT) a rămas fără terenul sportiv amenajat de părinţii copiilor care se antrenau acolo şi pe al cărui gazon sintetic au fost parcate maşinile PLT.

Terenul respectiv (baza sportivă Electrica) urma să fie dat PLT care, pe baza unui proiect european dorea să construiască şi o clădire multifuncţională acolo. Tot acolo, PLT dorea construirea unei parcări pentru maşinile din dotare, prevăzute cu GPS-uri care, altfel, ar putea fi furate de … hoţii de pe străzile din jur.

După ce părinţii celor circa 100 de copii care se antrenează pe respectivul teren au venit în precedentul plen al CLT din luna mai, primarul a retras proiectul de la vot şi le-a cerut consilierilor locali să-l mandateze să vadă personal ce este acolo. Şi s-a lămurit că acolo chiar se face sport şi nu este adevărat ceea ce au spus cei de la PLT, cum că … nimeni nu face sport.

“M-aţi mandatat să mă informez personal cum stau lucrurile cu baza sportivă construită fără autorizaţie. Am constatat că este folosită chiar foarte bine (pentru sport, n.r.) şi în concluzie, nu e bine să îi schimbăm destinaţia, ci să o păstrăm ca bază sportivă. Am un plan să mai adăugăm ceva la ceea ce este deja făcut. Suntem deficitari la bazele sportive şi acolo unde ele sunt folosite, chiar dacă au fost construite ilegal (…) pe domeniul public, am greşi dacă am păstra HCL anterioară. Îndemn să renunţăm la HCL anterioară şi să căutăm un alt teren pentru Poliţia Locală. Propun anularea efectelor HCL anterioare (de a da PLT terenul sportiv pentru parcare, n.r.) pentru ca acolo să rămână bază sportivă”, a explicat Nicolae Robu în plenul de miercuri, 29 mai.

reprezentantul PLT a dorit să intervină pro domo, dar primarul Nicolae Robu i-a retezat scurt microfonul: “Când eu iau o hotărâre, nu mă mai întoarceţi. Să nu mai prind maşinile Poliţiei Locale acolo, pe acel teren!”.

Propunerea edilului a trecut cu 20 de voturi pentru.

Nicolae Robu i-a cerut directorului Florin Răvăşilă să identifice alte terenuri care să poată fi atribuite PLT, cât mai aproape de sediul acesteia.

“Trebuie avut în vedere şi mutarea gardului PLT pe strada Lorena, poate s-ar putea amenaja şi acolo locuri de parcare. Dar ne trebuie şi un teren cât mai apropiat unde să-şi facă şi anumite construcţii pentru a se putea achita de misiune”, a conchis Nicolae Robu.

